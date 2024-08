फेमस एक्टर विजय कदम का 68 साल की उम्र में निधन, कैंसर ने ले ली जान

फेमस मराठी एक्टर और थिएटर आर्टिस्ट विजय कदम का निधन हो गया है. 68 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसे लीं. उनकी मौत का कारण कैंसर बना. एक्टर के परिवार से जुड़ों सूत्रों ने बताया कि वह पिछले कुछ समय से कैंसर से जूझ रहे थे. इस बीमारी के चलते उनका निधन हो गया. शनिवार को मुंबई में उन्होंने अंतिम सांसें ली.

विक्रम कदम ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की. उन्होंने शुरुआत की थिएटर से. मगर फेमस मिला कॉमेडी रोल्स से. ये बात है 1980 की. इसके बाद उन्होंने टीवी से लेकर फिल्मों में खूब काम किया और नाम कमाया.

नहीं रहे विजय कदम

एएनआई से बातचीत में विजय कदम के दोस्त जयवंत वाडकर ने बातचीत की. उन्होंने बताया कि विजय कदम ने बहुत ही हिम्मत के साथ कैंसर से जंग लड़ी. वह काफी हद तक रिकवर भी कर रहे थे मगर फिर अचानक 25 दिन पहले उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. फिर अचानक एसिटिडी अटैक भी पड़ा.

#Maharashtra: Veteran actor Vijay Kadam passes away at his residence in Mumbai. The 67-year-old actor had been battling cancer for some time. He is survived by his wife and son.

Kadam acted in several Marathi plays, TV serials, and films. He made his theatre debut with the… pic.twitter.com/Yr6YnyXtIa

— All India Radio News (@airnewsalerts) August 10, 2024