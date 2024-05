ऐश्वर्या राय बच्चन के कान्स लुक ने इंटरनेट पर लोगों को किया इंप्रेस, कॉन्फिडेंस देख बोले- ये है सबसे बेस्ट

77वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन ने बेहद खास लुक से लोगों को इंप्रेस किया. वह ब्लैक और गोल्डन कलर के कस्टम-मेड आउटफिट से रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरा. ऐश्वर्या राय बच्चन के लुक को देख फैंस अलग अलग तरह से रिएक्ट किया. चलिए बताते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की तस्वीरों पर लोगों ने क्या कहा.

ऐश्वर्या राय के आउटफिट को फाल्गुनी और शेन पीकॉक ने डिजाइन किया है. ऐश्वर्या ने गोल्डन पैटर्न और पफ स्लीव्स वाला गाउन पहना. गाउन में 3डी वाले छोटे-छोटे फूल भी लगे हुए थे. उन्होंने अपने लुक को न्यूड मेकअप के साथ पूरा किया. इस दौरान उन्होंने अपने बालों को आधा बांध रखा था.

कान्स 2024 में ऐश्वर्या का लुक

एलिगेंट दिखने के लिए उन्होंने मैचिंग स्टेटमेंट गोल्डन हूप इयररिंग्स भी पहने. उनके इस लुक को लेकर फैंस की ओर से मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है. एक यूजर ने लिखा, "कोई उन्हें याद दिलाओ कि वह वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक हैं और उन्हें हर समय अपनी बाहों को ढकने की जरूरत नहीं है।"

फैंस क्या बोले

वहीं सपोर्ट में आए एक यूजर ने लिखा, "हममें से ज्यादातर लोगों को ऐश्वर्या की वजह से कान्स के बारे में पता चला. हम पुरानी यादों में खो गए. आउटफिट चाहे कोई भी हो, उन्हें देखकर खुशी हुई."

Even with a hand injury, she slaying the red carpet like HOW #AishwaryaRaiBachchan woman of class and grace! Adore her not only for her beauty and intellect, but the way she carries her persona pic.twitter.com/4e3EcjuWpS — (@saminaUFshaikh) May 16, 2024

कान्स फिल्म फेस्टिवल कब से कब तक

इस साल कान्स फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 14 मई से 25 मई तक किया जा रहा है. ऐश्वर्या ब्यूटी ब्रांड लोरियल पेरिस के 27वें साल का जश्न मनाने के लिए रेड कार्पेट पर चली.