मौत की झूठी अफवाहों पर छलका फरदीन खान का दर्द, बोले- मेरी मां को पता चलता तो...

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान (Fardeen Khan) पिछले एक दशक से सिल्वर स्क्रीन से दूर चल रहे हैं. कुछ समय पहले उनका वजन काफी बढ़ गया था जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थीं. हालांकि, अब उन्होंने खुद को फिट कर लिया है और वह बहुत जल्द फिल्मों में वापसी करने वाले हैं. इस बीच उनकी मौत की कई बार झूठी खबरें फैलाई गई थीं. ये खुलासा खुद फरदीन खान ने किया है.

फरदीन (Fardeen Khan) ने बताया कि उनकी कार एक्सीडेंट की खबर फैलाई गई थी वो भी एक नहीं दो-दो बार. ऐसे में उन्हें अपने परिवार और दोस्तों की फिक्र होती है कि जब उन्हें ऐसी अफवाहों के बारे पता चलेगा तो वह कैसे रिएक्ट करेंगे. फरदीन ने अब इन अफवाहों पर नाराजगी जताई है.

We wrapped principal photography of #Visfot yesterday. With director @kookievgulati @TSeries @_SanjayGupta pic.twitter.com/e1FH0GeaRd

— Fardeen Feroz Khan (@FardeenFKhan) February 28, 2022