प्रियंका फिलिस्तीन का बैग लेकर चल रही हैं, हम UP के लड़कों को इजरायल भेज रहे हैं: सीएम योगी

CM Yogi on Priyanka Gandhi: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को सोमवार को संसद में 'फिलिस्तीन' वाला बैग लेकर पहुंचीं थी. उनके कंधे पर टंगे बड़े से बैग पर 'फिलिस्तीन' लिखा हुआ था. हालांकि सत्ता पक्ष ने उनके इस कदम मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टिकरण करार दिया था. साथ ही कुछ नेताओं ने तो गांधी परिवार की मानसिकता पर सवाल खड़ा करते हुए कह दिया था कि गांधी परिवार के तीनों सदस्यों की मानसिकता विदेशी सोच, विदेशी मुखौटे को दर्शाती है. इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी आ गया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नेत्री फिलिस्तीन का बैग लेकर चल रही हैं और हम उत्तर प्रदेश लड़कों को इजरायल भेज रहे हैं.

उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमारे पास इजरायल के राजदूत आए थे और उनका कहना है कि हमें उत्तर प्रदेश और लड़कों की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लड़के अच्छा काम कर रहे हैं. सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश लगभग 5600 से ज्यादा नौजवान इजरायल गए हैं, निर्माण कार्य करने के लिए. उन्होंने बताया कि इन सभी नौजवानों को रहना, खाना फ्री मिल रहा है. साथ ही डेढ़ लाख रुपये अतरिक्त मिल रहे हैं. सीएम योगी ने बताया कि इन नौजवानों की पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के नौजवान के स्किल की ताकत को दुनिया मान रही है.

Watch: During the second day of the 2024 Winter Session of the Uttar Pradesh Vidhan Sabha, Chief Minister Yogi Adityanath says, "Yesterday, a Congress leader was roaming around the Parliament with a Palestine bag, while we are sending UP's youth to Israel. Till now, nearly 5,600… pic.twitter.com/luFx4KrcWE

— IANS (@ians_india) December 17, 2024