Rihanna और Kangana Ranaut के ट्विटर वॉर पर आई MEMES की बाढ़

नई दिल्ली: इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना (Rihanna) ने पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ भारत की राजधानी (दिल्ली) की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया और पूछा कि लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं. रिहाना (Rihanna) ने ट्विटर पर अपनी बात रखी तो अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने उन्हें करारा जवाब दिया है.

इंटरनेशन पॉपस्टार रिहाना (Rihanna) किसान आंदोलन (Farmers Protest) पर बोलीं तो कंगना रनौत (Kangana Ranaut) उनका विरोध किया. दोनों के इस ट्विटर वॉर पर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है.

No one is talking about it because they are not farmers they are terrorists who are trying to divide India, so that China can take over our vulnerable broken nation and make it a Chinese colony much like USA...

Sit down you fool, we are not selling our nation like you dummies. https://t.co/OIAD5Pa61a

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 2, 2021