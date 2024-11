नहीं रहे फेमस फैशन डिजाइनर रोहित बल, 63 साल की उम्र में निधन, 'कौन बनेगा करोड़पति' शो के लिए भी किया था काम

मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बल का 1 नवंबर 2024 को निधन हो गया. शुक्रवार को 63 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. इस दुखद खबर को उद्योगपति गौतम सिंघानिया ने भी कंफर्म किया. उन्होंने अपने दोस्त को याद करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया.

गौतम सिंघानिया ने एक्सप र लिखा, "एक बेहतरीन दोस्त को अलविदा कहते हुए दिल टूट गया है. आपने अपने आस-पास के सभी लोगों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां और रौशनी भरी है. मैं जानता हूं कि आप कितने शानदार इंसान थे. मैं हमारे साथ बिताए हर पल, हर हंसी, हर बातचीत के लिए आभारी हूं. मैं आपको हमेशा मिस करूंगा."

दोस्त ने जाहिर किया दुख

मालूम हो, रोहित बल पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे. पिछले साल उनके हार्ट फेल होने की खबरें भी आई थी और तब वह वेंटिलेटर पर रहे थे. दिल्ली के मेंदाता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. इसके अलावा वह कमजोर मासपेशियों की बीमारी से लेकर कई तरह की दिक्कतों का सामना भी कर रहे थे.

Heartbroken to say goodbye to an incredible friend. You brought so much light, laughter, and kindness into the lives of everyone around you. I’m grateful for every moment we shared, every laugh, every conversation. You’ll be missed beyond words, but your spirit will live on in… pic.twitter.com/uH1L2Z73i0

— Gautam Singhania (@SinghaniaGautam) November 1, 2024