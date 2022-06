Govinda On Accusing Him Of Being Unprofessional: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) को किसी परिचय की जरूरत नहीं है. उन्होंने अपने काम से कई सालों तक लोगों का मनोरंजन किया. अपने एक दशक से ज्यादा लंबे करियर में गोविंदा (Govinda) ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. गोविंदा की सदाबहार कॉमेडी आज भी फैंस को पसंद आती है. हालांकि, गोविंदा जब अपने करियर के पीक पर थे तब उन्हें अनप्रोफेशनल बताया जाता था. इस वजह से कई बड़ी फिल्में उनके हाथ से चली गई थीं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा ने डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स के उन आरोपों के बारे में बात की है.

मनीष पॉल के शो में पहुंचे गोविंदा

हाल ही में गोविंदा (Govinda) मनीष पॉल के शो में पहुंचे थे. वहां उन्होंने बताया कि जब आप सक्सेफुल होते हैं तब कई ऐसे लोग होते हैं जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा कि 'जब मैं अपने करियर के पीक पर था और सब कुछ मेरे पक्ष में जा रहा था तब किसी ने भी इन मुद्दों को नहीं उठाया. ये फिल्म इंडस्ट्री है, वक्त के साथ लोग बदलते हैं. मैं 14 साल टॉप पर था, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी. लेकिन मुझे एहसास हुआ कि लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था'.

इस फिल्म में कैमियो करने वाले थे गोविंदा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2017 में गोविंदा को अनुराग बसु की फिल्म 'जग्गा जासूस' में एक कैमियो के लिए चुना गया था. हालांकि, उनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से उन्हें इस फिल्म से हटा दिया गया था. साथ ही ये खबर भी आई थीं कि डेविड धवन ने भी गोविंदा के साथ काम करने से इंकार कर दिया था. आपको बता दें कि कई हिट फिल्में देने के बाद गोविंदा ने 2000 के दशक की शुरुआत में एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था. इसके बाद साल 2007 में उन्होंने सलमान खान (Salman Khan) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) स्टारर फिल्म 'पार्टनर' में काम किया था. गोविंदा को आखिरी बार साल 2018 में फिल्म 'रंगीला राजा' में देखा गया था.

