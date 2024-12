किसान आंदोलन पर ऐसा क्या बोल गए गुरु रंधावा? जो भड़क गए लोग; बोले- 'पैसे मिल गए..?'

Guru Randhawa On Farmer Protest: किसान आंदोलन काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ है, जिसको लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है. इतना ही नहीं किसान आंदोलन को लेकर बाकी लोग भी सोशल मीडिया के जरिए अपने-अपने रिएक्शन साझा कर रहे हैं. इसी बीच फेमस पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने भी किसान आंदोलन को लेकर एक ट्वीट किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया और अब उनको ट्रोल्स का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल, उन्होंने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन दिया है.

पंजाबी सिंगर ने अपने एक्स हैंडल पर भारत सरकार से किसानों के मुद्दों पर बातचीत कर समाधान निकालने की अपील की. उन्होंने लिखा, 'किसान हमारे देश में हर घर को भोजन पहुंचाते हैं, उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए'. गुरु रंधावा ने कहा, 'मैं सरकारी अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वे किसानों से मिलकर समाधान पर चर्चा करें'. उनके इस पोस्ट के वायरल होने के बाद जहां उनके कुछ उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ उनकी जमकर आलोचना भी कर रहे हैं और उनके पोस्ट पर लगातार कमेंट्स भी कर रहे हैं.

Farmers provide food to every household in our country. Their voices need to be heard.

Requesting our government officials to please sit and discuss with the farmers officials. — Guru Randhawa (@GuruOfficial) December 15, 2024

I am from a farmer family myself mere bhai,

Dono mein se kuch nhi mila

Sirf request kar raha hoon as Indian

Khush raho , pta nhi lagg raha hai kya ho raha hamare desh mein. Kuch bhi likho nafrat to milni hi hai

Khush raho bhai https://t.co/t0Z5R7BLbE — Guru Randhawa (@GuruOfficial) December 15, 2024

किसान आंदोलन के सोपर्ट में उतरे सिंगर

एक यूजर ने सिंगर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे पैसे के बदले किसानों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि दूसरे ने कहा कि किसानों को अनाज के बदले पैसा दिया जाता है, मुफ्त नहीं. जब एक यूजर ने गुरु रंधावा से किसानों के समर्थन का कारण पूछा, तो सिंगर ने बताया कि वे इस वजह से ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वे खुद एक किसान परिवार से हैं. उन्होंने लिखा, 'मेरे भाई, मैं भी एक किसान परिवार से हूं. दोनों में से कुछ नहीं मिलता. मैं केवल भारतीय होने के नाते निवेदन कर रहा हूं. खुश रहो, हमें नहीं पता कि हमारे देश में क्या हो रहा है. कुछ भी लिखो, नफरत तो मिलनी ही है. खुश रहो भाई'.

बॉलीवुड का वो सुपरस्टार.. जिसने 2 साल में दी लगतार 7 फ्लॉप, फिर 1 फिल्म से हिला डाला बॉक्स ऑफिस; पहचाना?

Bhai kisi bhi india ke part mein farmers protest kar rahe hote to bhi tweet karta, as Indian we have right to request our government.

Lets not spread hate, lets unite https://t.co/GwkxDL0SRs — Guru Randhawa (@GuruOfficial) December 15, 2024

Yess mere bhai, main vi wohi keh raha hoon ke request hai ke government unki baat sune and dekhein kya ho sakta hai, har jagah ki alag need ho sakti hai bhai, jaise ek ghar ke sare members ki needs alag hoti hai , hote sab family ke members hi hain,

Hum sab family hi hain bhai ,… https://t.co/yXvfMup3cH — Guru Randhawa (@GuruOfficial) December 15, 2024

जाने-माने पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा

गुरु रंधावा एक जाने-माने पंजाबी सिंगर हैं, जिनका जन्म 30 अगस्त, 1991 को पंजाब के नूरपुर में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2012 में की थी, जब उनका पहला गाना 'Same Girl' रिलीज हुआ था. उनके गानों को खूब पसंद किया जाता है. इसके अलावा उन्होंने ‘नाच मेरी रानी’, ‘पटोला’, ‘डांस मेरी रानी’, ‘हाई रेटेड गबरू’, ‘इशारे तेरे’, ‘सूट सूट’ और ‘लाहौर’ जैसे शानदार गाने गाए, जिनको खूब पसंद किया जाता है. इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत एक्टिव रहते हैं.

Latest News in Hindi, Bollywood News, Tech News, Auto News, Career News और Rashifal पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.