Then and Now: कभी करते थे Priyanka Chopra को डेट, अब इतना बदला रूप कि लोगों के लिए पहचानना हुआ मुश्किल

Harman Baweja Then and Now: साल 2008 में हरमन बावेजा (Harman Baweja) ने फिल्म 'लव स्टोरी 2050' (Love Story 2050) से अपने करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म में उनके साथ प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने लीड रोल निभाया था. फिल्म तो नहीं चली लेकिन पीसी और हरमन के अफेयर की खबरें खूब चलीं. हरमन बावेजा (Harman Baweja Then and Now Look) के लुक्स पर कभी लाखों लड़कियां फिदा थीं. इतना ही नहीं उनके लुक्स की तुलना अक्सर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) से की जाती थी. वहीं, ‘देसी गर्ल’ प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) के साथ उनके प्यार के किस्से भी फिल्मी गलियारों में मशहूर थे. लेकिन जल्द ही दोनों अलग हो गए थे.

हरमन को पहचानना हुआ मुश्किल

इतने सालों में हरमन बावेजा को पहचान पाना लोगों के लिए काफी मुश्किल हो गया है. उनकी पहले और अब की तस्वीरों में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है. वहीं, फैंस भी एक्टर की लेटेस्ट तस्वीरों को देखकर हैरान हैं. कई लोग सोशल मीडिया पर हरमन की ताजा तस्वीरों को देखकर कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या ये वही हैंडसम है जो प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म में थे.

कुछ फिल्मों के बाद गायब हो गए हरमन

आपको बता दें कि पहली फिल्म 'लव स्टोरी 2050' (Love Story 2050) के बाद हरमन और प्रियंका चोपड़ा आशुतोष गोवारिकर की फिल्म 'वॉट्स योर राशी' में भी नजर आए थे. ये फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी. हालांकि, ये फिल्म भी बॉक्सऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही. इसके बाद हरमन ने ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया. आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही हरमन बावेजा ने (Harman) ने मशहूर फिटनेस कोच साशा रामचंदानी के साथ धूम-धाम से शादी की थी.

