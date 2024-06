क्या हॉलीवुड की कॉपी है 'कल्कि 2898 AD'? आर्टिस्ट ने एक जैसे सीन्स की तस्वीरें शेयर कर लगाया चोरी का इल्जाम

अमिताभ बच्चन, प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टारर साइंस-फिक्शन फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है. नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में घिरती दिख रही है. दरअसल हॉलीवुड एक आर्टिस्ट ने इसपर चोरी का इल्जाम लगाया है. जिसे पढ़ हर कोई शॉक्ड हो गया है. आखिर 600 करोड़ जैसे मेगा बजट फिल्म पर ये आरोप लगना मुसीबत खड़ी कर सकती है. चलिए बताते हैं आखिर किसने और क्या आरोप लगाए हैं.

'कल्कि 2898 AD' पर चोरी का आरोप लगाने वाले हॉलीवुड के आर्टिस्ट का नाम ओलिवर बेक है. जिन्होंने ट्विटर पर दो फोटोज को शेयर करते हुए ये दावा किया है. उन्होंने कहा, 'यह देखकर दुख हुआ कि 'स्टार ट्रेक: प्रोडिजी' फिल्म के लिए मैंने जो कुछ काम किया था, उसे वैजयंती फिल्म्स (प्रोडक्शन हाउस) ने अपने ट्रेलर में चुरा लिया. यह वह मैट पेंटिंग है जो मैंने बेन हिबोन और एलेसेंड्रो टैनी के निर्देशन में 'स्टार ट्रेक' के लिए बनाई थी और हूबहू वैसी ही पेंटिंग इस ट्रेलर में दिखाई देती है.'

'कल्कि 2898 AD' पर लगाया चोरी का आरोप

इसके अलावा ओलिवर बेक ने एक दूसरी फोटो भी शेयर की. जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि 'कल्कि' मेकर्स ने फेमस हॉलीवुड आर्टिस्ट सुंग चोई की आर्ट को भी चुराया है. हालांकि अभी तक इन सभी आरोपों पर 'कल्कि 2898 AD' मेकर्स का रिएक्शन नहीं आया है.

क्या लेंगे लीगल एक्शन?

ओलिवर बेक ने 'इंडियन एक्सप्रेस' को दिए इंटरव्यू में चोरी पर कानूनी एक्शन लेने के सवाल पर जवाब दिया. उन्होंने ये भी माना कि ये चोरी डायरेक्टली नहीं की है. लेकिन उनके काम से बहुत मिलती जुलती है. जिसे वह कोर्ट में चुनौती नहीं दे पाएंगे. ऐसे में वह कानूनी एक्शन लेना उनके लिए काफी मुश्किल हो सकता है.

कभी कुत्ते ने काट लिया था होंठ, इसी स्माइल के लिए जीता था 'ताज', अब 'बिग बॉस' में बनी तीखी छुरी

ये भी कहा

आगे उन्होंने कहा, 'जब आप आर्टिस्ट नहीं होते तो शायद आप इस तरह की चोरी को न पहचान पाए. मगर मैं और मेरे सभी कलाकार दोस्तों से जब मैंने इस बारे में बात की तो उन्होंने भी माना कि 'कल्कि 2898 AD' में मेरे काम को चुराया गया है.'

Sad to see that some of the work I did for Star Trek: Prodigy got stolen by Vyjayanthi movies in their trailer:https://t.co/KWrFKJkksn

This is the matte painting I did for Star Trek under direction of Ben Hibon and Alessandro Taini and then as it appears in the trailer. pic.twitter.com/CYFP008Rd7

— Oliver Beck (@OliverBeckArt) June 13, 2024