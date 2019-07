महाराष्ट्र में टैक्स फ्री हुई 'सुपर 30', ऋतिक रोशन ने CM फडणवीस को कहा- धन्यवाद

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म 'सुपर 30' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में सफल रही. इसी बीच फिल्म को कई राज्यों में टैक्स फ्री भी कर दिया है. दिल्ली और बिहार के बाद 'सुपर 30' को महाराष्ट्र सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है. चर्चित शिक्षण संस्थान सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार और फिल्म के एक्टर ऋतिक रोशन ने इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद दिया है. आनंद ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस प्रेरणादायक फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने से आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी इस फिल्म को देख सकेंगे.

आनंद ने को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की. उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर बहुत अच्छा लगा. उन्होंने इस मुलाकात में फिल्म 'सुपर 30' की सफलता पर बधाई दी. सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने इस फिल्म को कर मुक्त घोषित कर दिया. उन्हें दिल से धन्यवाद.

With utmost gratitude, I would like to thank Shri @SMungantiwar Ji and @Dev_Fadnavis Ji for not just appreciating our film Super 30 but also declaring the film Tax Free in Maharashtra. It gives me immense happiness and fills me with pride to be bestowed with this honour https://t.co/X6pq0qfRAP pic.twitter.com/mGBudzuCDt

— Hrithik Roshan (@iHrithik) July 30, 2019