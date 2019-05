चीनी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज से पहले ही हिट हुई ऋतिक की फिल्म, फैंस ने दिया नया नाम

नई दिल्ली : मिलेनियम सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म 'काबिल' हाल ही में चीन में रिलीज हुई है, जिसे चीनी दर्शकों का अपार प्यार मिल रहा है. चीनी दर्शक ऋतिक के अपने देश में आने का इंतजार कर रहे हैं. चीनी प्रशंसकों ने ऋतिक को एक नया नाम 'दा शुआई' दिया है, जिसका मतलब है बेहद खूबसूरत. वह अभिनेता, जिन्हें भारत में 'ग्रीक गॉड' के रूप में भी जाना जाता है. उन्होंने निश्चित रूप से पड़ोसी देश में भी अपने प्रशंसकों के दिलों में अपनी जगह बना ली है.

चीन के 'दा शुआई' यानी ऋतिक रोशन को अपने प्रशंसकों से अनगिनत ईमेल और मैसेज प्राप्त हो रहे हैं, जो उनकी हालिया चीन रिलीज काबिल को देखने के बाद उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं. फिल्म की पहली स्क्रीनिंग में ऋतिक की 'काबिल' ने चीन के दर्शकों को मोहित कर दिया है. इस फिल्म में अभिनेता के शक्तिशाली प्रदर्शन को काफी सराहा जा रहा है और दर्शकों से शानदार प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं.

Kaabil is extremely close to my heart and it is overwhelming to see it reach even more people now, thrilled to announce its release in China on June 5, 2019. @FilmKRAFTfilms @B4UMotionPics pic.twitter.com/Bbk7hKuRkS

— Hrithik Roshan (@iHrithik) May 14, 2019