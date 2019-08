हुमा कुरैशी ने पूछा सवाल- कश्मीर में क्या चल रहा है?, लोग बोले- 'परेशान मत हो सब ठीक है'

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी इन दिनों विदेश में अपनी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग में बिजी चल रही हैं. सोमवार को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही सोशल मीडिया पर माहौल गर्म चल रहा है. लोग अपनी खुशी और विरोध दोनों ही सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं. हुमा देश से बाहर हैं इसलिए खबरों के जरिए उन्हें यहां के बारे में पता चल रहा है. हुमा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट करते हुए पूछा कि कश्मीर में क्या चल रहा है कोई उन्हें बताए क्योंकि उनकी फैमिली जो वहां रहती है उससे उनकी बात नहीं हो पा रही है. बता दें कि जम्मू-कश्मीर में फिलहाल मोबाइल-इंटरनेट जैसी सारी सेवाएं ठप्प कर दी गई हैं.

हुमा ने अपने पोस्ट में पूछा कि कश्मीर में क्या हालात हैं और उन्हें वहां के लोगों की चिंता हो रही है. वो दुआ कर रही हैं कि सब लोग ठीक हों.

Don't worry ma'am no one is speaking on loudspeakers to leave anyone. Just have faith in our government everything will come back to normal.

एक्ट्रेस के पोस्ट का जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा कि मैडम आप परेशान न हों कोई भी लाउडस्पीकर लेकर लोगों को जगह छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है. अपनी सरकार पर भरोसा रखिए सब कुछ जल्द ही नॉर्मल हो जाएगा. वहीं एक यूजर का कहना था कि कश्मीर में इंडियन आर्मी मौजूद है, हुर्रियत नहीं है तो आप रिलेक्स करें.

Just cos I said praying for peace and safety of everyone in Kashmir, some of you out there think I’m not with our government or I’m anti-national..what kind of logic is this?!! So according to you if one wants people to be safe that makes us anti-national?!God help u!

— Sophie C (@Sophie_Choudry) August 5, 2019