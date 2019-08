आर्टिकल 370 पर बोलकर बुरी फंसीं PAK एक्ट्रेस माहिरा खान, Twitter पर हुईं ट्रोल

नई दिल्ली: देश के सबसे विवादित राज्य जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया है. अब ये दोनों राज्य केंद्र शासित होंगे. इस फैसले के आने के बाद से ही आम जनता से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक सभी अपनी खुशी लगातार सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं. इसी बीच पाकिस्तान के कलाकारों ने भी आर्टिकल 370 पर आए फैसले के बारे में ट्विटर पर अपने विचार व्यक्त किए हैं. पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने अपने ट्विटर पर पोस्ट पर लिखा कि वो कश्मीर के साथ खड़ी हैं. माहिरा का पोस्ट करना था कि लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया.

माहिरा ने अपने ट्विटर पोस्ट पर लिखा कि क्या हम जिस चीज को नहीं देखना चाहते उसे हमेशा के लिए मिटा देते हैं? ये सिर्फ रेत पर खींची लकीर की बात नहीं है, ये मासूम लोगों की जाती जानों के बारे में है. जन्नत जल रही है और हम सिर्फ आंसू बहा रहे हैं. मैं कश्मीर के साथ खड़ी हूं.

आर्ट‍िकल 370 हटने पर बोलीं यह एक्ट्रेस, खुश हूं दोबारा अपने घर का हिस्सा बनकर

Have we conveniently blocked what we don’t want to address? This is beyond lines drawn on sand, it’s about innocent lives being lost! Heaven is burning and we silently weep. #Istandwithkashmir #kashmirbleeds

— Mahira Khan (@TheMahiraKhan) August 5, 2019