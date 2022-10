Jeetendra Shastri Death: 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' एक्टर जीतेंद्र शास्त्री का निधन, फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर

India's Most Wanted Fame Jeetendra Shastri Death: अभिनेता जीतेंद्र शास्त्री का निधन हो गया है. जीतू भाई के नाम से मशहूर जीतेंद्र शास्त्री ने कई फिल्मों में दमदार अभिनय से एक अलग छाप छोड़ी थी. वह छोटे किरदारों में भी जान डाल देते थे. अभिनेता जीतेंद्र शास्त्र को, 'ब्लैक फ्राइडे' से लेकर 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' तक कई फिल्मों में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जाना जाता है. अभिनेता के निधन की खबर पर उनके सह-कलाकारों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है.

थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर बनाई पहचान

अभिनेत्री जीतेंद्र शास्त्री न सिर्फ फिल्म पर्दे पर बल्कि थिएटर की दुनिया में भी मशहूर थे. उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय के गुर सीखे थे. जीतेंद्र शास्त्री ने 'लज्जा', 'दौड़', 'चरस', 'ब्लैक फ्राइडे', जैसी कई फिल्मों में काम किया था. उन्हें खासतौर पर साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' के लिए काफी सराहना मिली थी. इस फिल्म में उन्होंने नेपाल में बैठे एक इनफॉर्मर का किरदार अदा किया था, जो एक कुख्यात आतंकवादी को पकड़ने में मदद करता है.

जीतू भाई आप होते तो आप कुछ ऐसा बोलते, " मिश्रा sometimes क्या होता है ना कि, mobile में नाम रह जाता है, और इंसान network से out हो जाता है ", you are out of the world, but will always remain in network of my mind and heart Om Shanti pic.twitter.com/XWP78ULCiO

— Sanjay Mishra (@imsanjaimishra) October 15, 2022