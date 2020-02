'Baaghi 3' के दिशा पाटनी के गाने पर लगा चोरी का आरोप, Troiboy के सॉन्ग की है कॉपी!

नई दिल्ली: इन दिनों लोगों को बेसब्री से आगामी एक्शन फिल्म 'बागी 3 (Baaghi 3)' का इंतजार है. बीते दिन इस फिल्म का गाना 'Do You Love Me' रिलीज किया गया. गाने में दिशा पटानी का अंदाज काफी पसंद किया जा रहा है. लेकिन 'बागी 3 (Baaghi 3)' का ये गाना 'Do You Love Me' रिलीज होते ही विवादों में घिर चुका है. क्योंकि सोशल मीडिया पर इस गाने को ट्रॉयबॉय (Troiboy) की कॉपी बताया जा रहा है.

हाल ही में डाइट सब्या नाम के इंस्टग्राम पेज ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें बताया कि 'बागी 3' का गाना 'Do You Love Me' ट्रॉयबॉय के 'Do You' से कॉपी किया गया है. बीते तीन दिन से यह इस गाने का टीजर और पोस्टर आने के बाद लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार था. गाने में दिशा पटानी (Disha Patani) ने काफी जबरदस्त डांस किया है.

वहीं अब ट्रॉयबॉय (Troiboy) ने भी डायट सब्या की इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रियास जाहिर की है. वहीं अब ट्रॉयबॉय (Troiboy) फिल्म निर्माताओं से एक बड़ी रकम पाने के लिए क्लेम करने का सपना देख रहे हैं. डाइट सब्या द्वारा पोस्ट किए गए एक तुलनात्मक वीडियो में हम इन दोनों गानों को एक साथ देख सकते हैं, जहां वाकई कुछ चीजें एक जैसी नजर आ रही हैं.

ट्रॉयबॉय ने इंस्टाग्राम पर इस बारे में लिखा, 'कितनी विडंबना है कि मेरा नवीनतम ट्रैक भारत के लिए एक ट्रिब्यूट था और फिर ऐसा होता है...' उन्होंने इंस्टास्टोरी लिखा, 'ठीक है, बिस्तर पर वापस आ गया हूं, बड़े आकार के चेक के सपने देखने.'

हालांकि अब तक इस गाने के विवाद के बीच फिल्म निर्माताओं की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है. बता दें कि फिल्म के इस गाने को तनिष्क बागची ने लिखा है और निखिता गांधी ने गाया है. यह फिल्म 6 मार्च 2020 को रिलीज होगी. इस फिल्म के निर्देशक अहमद खान और निर्माता साजिद नाडियाडवाला हैं.

बॉलीवुड की और खबरें पढ़ें