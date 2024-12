Parliament Scuffle: केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को बताया बाउंसर, हमला कर भाजपा सांसदों को घायल करने का आरोप

Leader of Opposition Rahul Gandhi FIR: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को कहा कि विपक्ष के नेता (एलओपी) और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसदों के बीच संसद में हुई हाथापाई के दौरान "बाउंसर की तरह व्यवहार किया."

गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा कथित रूप से घायल किए गए दो भाजपा सांसदों ने उन्हें ऐसा बताया था. गिरिराज सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "घायल सांसदों ने मुझे बताया कि राहुल गांधी ने उन पर बाउंसर की तरह हमला किया. यह बहुत शर्मनाक है. राहुल गांधी जानबूझकर हाथापाई करना चाहते थे."

#WATCH | Delhi: Union Minister Giriraj Singh says, "...There is a swelling on the back of the head of Mukesh Rajput and Pratap Sarangi is feeling dizzy. They both are not feeling well and the next decision will be taken by the doctors...BJP MP Pratap Sarangi told me that Rahul… pic.twitter.com/pAT3qQfojL

— ANI (@ANI) December 22, 2024