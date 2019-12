CAA पर ट्वीट कर रजनीकांत ने कह दी ऐसी बात, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा #IStandWithRajinikanth

नई दिल्ली : सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) आज ट्विटर पर नंबर-1 (#IStandWithRajinikanth) पर ट्रेंड कर रहे हैं. दरअसल, उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है. रजनीकांत ने देश के कई हिस्सों में हो रही हिंसा को लेकर कहा कि दंगा करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, हालांकि रजनीकांत के इस ट्वीट से ये साफ नहीं है कि CAA के पक्ष में हैं या विरोध में. रजनीकांत ने कहा कि हिंसा से मुझे बहुत पीड़ा होती है.

रजनीकांत ने ट्वीट किया कि हिंसा और दंगों को किसी मसले के समाधान का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए. मैं भारत के लोगों से यही कहूंगा कि वह एकजुट रहें और भारत की सुरक्षा और हित का पूरा ध्यान रखें. इस तरह उन्होंने जनता को हिंसा से दूर रहने की सलाह दी है.

#IStandWithRAJINIKANTH

"For any problem, violence must not to be act as a way for solution"

"Keeping in mind for nation's protection and safety, Indians should be in unity and proper awareness"#Thalaivar @rajinikanth sir

These violence activities hurts him & us a lot. pic.twitter.com/UcCbeAL9kf

— Raana Ram (@raana_ram) December 19, 2019