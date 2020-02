दिल्ली हिंसा पर जावेद अख्तर ने किया ट्वीट तो यूजर्स बोले- शर्म करो, खूब घी डाला है आग में

नई दिल्ली : अहमदाबाद में जब दुनिया की दो सबसे बड़ी शख्सियत लोगों को संबोधित कर रही थीं तो राजधानी दिल्ली को सुलगाने की साजिश चल रही थीं. उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर खूब हिंसा भड़की. हिंसा में जमकर पथराव हुआ और लूटपाट हुई. इस हिंसा में एक पुलिसवाले के साथ छह लोगों की मौत हो गई है और करीब 76 लोग घायल हैं. इसे लेकर अब जावेद अख्तर ने ट्वीट किया है, जिस पर वह खुद ही ट्रोल हो गए हैं.

जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने अपने ट्वीट में कहा कि दिल्ली में हिंसा का स्तर किस कदर बढ़ गया है. सभी कपलि मिश्रा बेपर्दा हो रहे हैं. ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि दिल्ली के आम निवासियों को ये यकीन दिलाया जा सके कि ये सब सीएए के विरोध-प्रदर्शन के कारण हो रहा है. कुछ समय बाद दिल्ली पुलिस इसका समाधान निकालेगी.

the level of violence is being increased in Delhi . All the Kapil Mishras are being unleashed . An atmosphere is being created to convince an average Delhiite that it is all because of the anti CAA protest and in a few days the Delhi Police will go for “ the final solution “

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) February 25, 2020