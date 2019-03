'पद्मावत' फेम जिम सरभ 'प्लेनेट हीलर्स' टीवी सीरीज में आएंगे नजर, सामने आया Look

नई दिल्ली : बॉलीवुड में काम करने के बाद एक्टर जिम सरभ अब डॉक्यूमेंट्री सीरीज से टीवी में डेब्यू करने जा रहे हैं. 'पद्मावत' और 'संजू' जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम करने के बाद जिम अब लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में सचेत करते नजर आएंगे. जिम इस सीरीज में होस्ट बनकर बताएंगे कि देश पर्यावरण संबंधी खतरों के समाधान के लिए नई-नई तकनीक पर काम कर रहा है.

शो के होस्ट जिम सरभ का कहना है कि मैं मानव जाति और प्रकृति के बीच अलगाव में विश्वास नहीं रखता हूं. मानव जाति ही प्रकृति है. यह स्वभाविक है कि प्रकृति मानवजाति के जरिये खुद को दुरुस्त करने का तरीका ढूंढ लेगी. इस तरह से वैसे समाधान और उत्पाद तैयार करने की जिम्मदेारी हमारी है, जो न सिर्फ हमारा मकसद पूरा करें बल्कि पर्यावरण को बचाने में भी हमारी मदद करें. 'प्लेनेट हीलर्स' इस बारे में बताएगा कि किस तरह से मुनाफा कमाने से परे भी उद्यमों का अस्तित्व हो सकता है और वे किस तरह से बेहतर और टिकाऊ कल तैयार करने में मददगार हो सकते हैं.

सीरीज के बारे में डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट का कहा कि 'प्लेनेट हीलर्स' सिर्फ एक टीवी शो नहीं है. यह हमारे देश में पर्यावरण संबंधी खतरों के प्रति जन जागरूकता पैदा करने की एक कोशिश है. इस सीरीज में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है, जिन्होंने हमारी धरती के संरक्षण के लिए नई तकनीक के जरिये हल ढूंढने की दिशा में खुद को समर्पित कर दिया है. वे असामान्य आकांक्षाओं वाले सामान्य लोग हैं. उनका आत्मविश्वास गजब का है और वे अपनी छाप छोड़ रहे हैं.

क्या कहती है डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से नौ भारत के हैं. गंगा दुनिया भर की 10 सबसे प्रदूषित नदियों में एक है. उल्लेखनीय है कि भारत में 2014 से 2017 के दौरान हर दिन 63 फुटबॉल के मैदान के बराबर जंगल भूमि खत्म हुई है. देश में हर रोज तकरीबन 1,00,000 मीट्रिक टन कचरा पैदा होता है. ऐसे में हमारे लिए यह जरूरी है कि जल्द से जल्द लंबे समय तक चलने वाले स्थायी समाधान ढूंढे जाएं.

