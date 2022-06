Kajol कभी नहीं चाहती थीं फिल्मों में काम करना, खुद कहा- 'एक ऐसी नौकरी चाहिए थी जो रेगुलर इनकम दे'

Kajol never wanted to enter the film industry: काजोल (Kajol) और उनकी मां तनुजा (Tanuja), केबीसी (KBC Marathi) के मराठी संस्करण 'कोण होणार करोडपती' के एक स्पेशल एपिसोड में गेस्ट बनकर पहुंचीं. आपको बता दें कि, ये एपिसोड 11 जून को ऑन एयर होगा. हालांकि अब शो के मेकर्स ने शो का प्रोमो जारी कर दिया है, जिसमें मां-बेटी की जोड़ी ने अपनी लाइफ के बारे में कुछ मजेदार किस्से शेयर किए. इस दौरान काजोल (Kajol) ने ये भी खुलासा किया कि, उनकी कभी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री करने की कोई प्लॉनिंग नहीं थी.

काजोल नहीं बनना चाहती थीं एक्ट्रेस

काजोल (Kajol) ने बताया कि, 'वो हमेशा एक ऐसी नौकरी चाहती थीं जो उन्हें रेगुलर इनकम दे'. वहीं, शो के होस्ट सचिन खेडेकर ने काजोल से कहा, 'मैं आज बहुत खुश हूं कि आपने एक्टिंग के अलावा कोई और पेशा नहीं चुना. नहीं तो, हम सभी बॉलीवुड में आपके शानदार प्रदर्शन को मिस करते.' ऐसे में तनुजा भी अपनी बेटी की टांग खींचती हुई कहती हैं कि,'उनके ऑफिस के लोगों के बारे में सोचो.'

काजोल ने शेयर की बचपन की याद

एक और वीडियो में, काजोल ने ये भी बताया कि, 'बचपन में उन्हें अपनी मां तनुजा से डांट पड़ती थी'. इस पर तनुजा ने कहा कि, ये (काजोल) उनकी कभी नहीं सुनती थी. एक्ट्रेस ने कहा, 'वो हमेशा अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी. अगर तुम उसे कुछ बताओगे तो वो तुम्हें बड़ी बड़ी आंखों से घूरेगी'. इसके बाद सचिन ने काजोल से पूछा कि, 'क्या वो बड़ी होने के बाद भी अपनी मां से डरती हैं?' तो काजोल ने तुरंत जवाब दिया, 'हां'. काजोल का ये जवाब सुनकर तनुजा ने कहा, 'ए झूठी'. वहीं, बात करें काजोल इन दिनों रेवती की अपकमिंग फिल्म 'सलाम वेंकी' में काम कर रही हैं.

