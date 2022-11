Pathan: कमाल आर खान ने कहा- शाहरुख खान की मूवी पठान होगी फ्लॉप, अगर चल गई तो...

Kamaal R Khan: कॉन्ट्रोवर्सी से घिरे होने की वजह से कमाल आर खान को अक्सर लोगों से खरी-खोटी सुननी पड़ती है. खान के मुंहफट बयान सोशल मीडिया (Social Media) पर तहलका मचाते रहते हैं. इस बार कमाल आर खान ने शाहरुख खान की आने वाली मूवी पठान को लेकर ट्वीट के जरिए बड़ा दावा (Claim) कर दिया है.

मूवी को बताया फ्लॉप

आपको बता दें कि हाल ही में शाहरुख खान ने दुबई (Dubai) में फैंस पर भरोसा जताते हुए अपनी तीन फिल्मों यानी पठान, जवान और डंकी के हिट होने की बात कही थी. शाहरुख (Shahrukh Khan) की इस बात का जिक्र करते हुए कमाल आर खान ने दावा किया है कि अगर पठान फ्लॉप नहीं हुई तो वो अपना काम यानी फिल्मों का रिव्यू (Review) करना ही छोड़ देंगे.

SRK replied to a media person in Sharjah and said that his film #Pathaan will be a super hit!

Now I promise to the world, if #Pathaan will not become a disaster then I will stop reviewing films.

In case SRK will change the name #Pathaan then my challenge will become invalid.

— KRK (@kamaalrkhan) November 15, 2022