कमाल खान बोले- अमित शाह ने कहा है मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं तो हिंसा क्यों?

नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAB) को लेकर हो रही हिंसा के बीच अब बॉलीवड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान यानी KRK ने ट्वीट किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि अमित शाह जी ने साफ-साफ कहा कि मुसलमानों को भारत में डरने की कोई जरूरत नहीं. सरकार उनको बाहर नहीं कर रही है, ये विधेयक कुछ जरूरतमंद लोगों को नागरिकता देने के लिए है. मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि लोग कुछ नेताओं के बातों में आकर हिंसक क्यों हो रहे हैं.

कमाल खान के इस ट्वीट पर जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं. एक ने ट्वीट किया कि आप हिम्मतवाले हो जो सच बोल दिया है. एक ने लिखा कि भाई जी, कई नेताओं की राजनीति खत्म होने वाली है तो झुंझलाहट में लोगो को भड़का कर अपने ही देश की संपत्ति का नुकसान करवा रहे है.

Shri @AmitShah Ji clearly said that Muslims don’t need to get scared in India. Govt is not going to throw out Muslims. #CABBill2019 #NRC is only to provide Indian nationality to some helpless ppl. Then I can’t understand why are people listening to some politicians n protesting?

