Hrithik Roshan के झड़ चुके हैं बाल? वायरल वीडियो में सामने आई एक्टर के हैंडसम होने की सच्चाई

Hrithik Roshan Hair Patch Viral Video: एक्टर्स अक्सर खुद को हैंडसम दिखाने के लिए खूब मशक्कत करते हैं, घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं. कपड़ों पर खूब खर्चा करते हैं और यह सब किसलिए, ताकि वो पर्दे पर एकदम परफेक्ट नजर आएं. और जब बात बॉलीवुड को हैंडसम एक्टर्स की हो तो ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) को कैसे भूला जा सकता है. उनके लुक के चर्चे तो देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी होते हैं. लेकिन हाल ही में ऋतिक का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं. जी हां, हैंडसम दिखने वाले ऋतिक का एक ऐसा सच सामने आया है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी.

केआरके ने शेयर किया वीडियो

एक्टर और सेल्फ क्लेम्ड फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान (Kamaal R Khan) बॉलीवुड के सितारों पर निशाना साधने का एक मौका हाथ से जाने नहीं देते. अब इस बार उन्होंने ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) को अपनी चपेट में ले लिया है. केआरके ने हाल ही में अभिनेता को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद उनके फैंस के तो मानो होश ही उड़ गए हैं.vदरअसल, केआरके ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऋतिक रोशन का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक्टर किसी पार्टी में जाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में जैसे ही कैमरा ऋतिक रोशन को पीछे से कवर करता है तो उनके सिर पर एक स्किन कलर का निशान दिखाई पड़ता है. इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है मानों ऋतिक रोशन के सिर पर पीछे की तरफ बाल कम हैं. इसी चीज को फोकस करते हुए केआरके ने कैप्शन में लिखा- 'जब ऋतिक रोशन अपना हेयर पैच पहनना भूल गए.'

When #HrithikRoshan did forget to wear his hair patch. pic.twitter.com/4Gz72Ui3dA

— KRK (@kamaalrkhan) October 15, 2022