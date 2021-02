Kangana Ranaut ने किया नया दावा, 'Sridevi के बाद मेरी ही Comedy बेहतर'

नई दिल्ली: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ डालती ही रहती हैं. कुछ दिन पहले उन्होंने 'धाकड़' (Dhakad) और 'थलाइवी' (Thalaivi) के सेट से फोटोज डालकर अपनी तारीफ के कसीदे पढ़े थे और एक बार फिर कंगना (Kangana Ranaut) आ गई हैं खुद की तारीफ करने के लिए. कंगना (Kangana Ranaut Films) ने 'तनु वेड्स मनु' (Tanu Weds Manu) फिल्म के 10 साल पूरे होने पर एक ट्वीट किया और अपनी तारीफ में दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी (Sridevi) को भी घसीट लिया. हालांकि, कंगना (Kangana Ranaut) का इस तरह श्रीदेवी (Sridevi) को घसीटना फैंस को रास नहीं आया.

कंगना को खुद की कॉमेडी पर नाज

कंगना (Kangana Ranaut) कभी खुद को टॉम क्रूज (Tom Cruise) से बेहतर स्‍टंट करने वाली बता देती हैं तो कभी मेरिल स्‍ट्रीप (Meryl Streep) से खुद की तुलना कर देती हैं. कंगना ने अब एक नया दावा किया है. उनका कहना है कि देश में श्रीदेवी (Sridevi) के बाद वह अकेली ऐक्‍ट्रेस हैं, जो पर्दे पर सही मायने में कॉमेडी करती हैं. इस दावे से इत्तेफाक ना रखने वाली जनता ने भी उन्हें कायदे से ट्रोल कर दिया.

I was stuck in edgy/neurotic roles, this film changed the trajectory of my career, was my entry in to mainstream that too with comedy, with Queen and Datto I strengthened my comic timing and became the only actress after legendary SriDevi ji to do comedy #10yearsoftanuwedsmanu https://t.co/WMXgPdi781 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 25, 2021

जनता ने कर दिया ट्रोल

'तनु वेड्स मनु' कंगना (Kangana Ranaut) की बेहतरीन फिल्मों में से एक है. इस फिल्म की बदौलत कंगना को इंडस्ट्री में अच्छी-खासी पहचान मिली. फिल्म में कंगना रनौत (Kangana Ranaut Acting) की अदाकारी ने सबका दिल जीत लिया था. इसी फिल्म के दस साल पूरे होने पर कंगना ने एक ट्वीट किया और फिर वो बुरी तरह से ट्रोल होने लगीं. कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मैं सतही/विक्षिप्त भूमिकाओं में फंस गई थी. इस फिल्‍म ने मेरे करियर के आयाम बदल दिए. यह मेनस्‍ट्रीम में मेरी एंट्री थी और वो भी कॉमेडी के साथ. क्‍वीन और दत्तो ने मेरे कॉमिक टाइमिंग को मजबूत किया और मैं अकेली ऐक्‍ट्रेस बन गई, जिसने लिजेंड्री श्रीदेवी के बाद कॉमेडी की.'

U forgot Juhi Chawla........she had best comic timing..... — Sonali (@Sonali_GayuRH) February 25, 2021

Why does it always have to be me,me,me, I am the only one Why can't you just the appreciate the fact that you did an amazing job and be thankful of that there are so many actresses with amazing comic timing be it Karishma, Juhi even Kareena in Jabwe met — Ava (@SlayinSince1996) February 25, 2021

You are a fabulous actor and an honest one.but frankly your self praise has become very boring now. Dont do that..be humble and keep up the good work. — Nandini (@NSehgal2003) February 25, 2021

Safed jhooth bolte hue sharam kaise nahi aati? — Nipun (@iNipunKumar) February 25, 2021

Who can forget the comic timing of Kareena Kapoor in Jab We Met & Kajol in Kuchh Kuchh Hota Hai & K3G! — Rajiv Pal Satirism (@coolrajivpal) February 25, 2021

Hema Malini , Mala Sinha , Juhi Chawala , Kajol Bhai uske kahin ho tum to gin lo — Sunil Karn (@SunSunkarn1) February 25, 2021

