ट्रांसजेंडर बॉक्सर ने तोड़ी महिला एथलीट की नाक! कंगना को आया गुस्सा; बोलीं- 'जैसे घर में आदमी औरत को पीटता है...'

Kangana Ranaut Angry On Paris Olympics 2024: पेरिस ओलंपिक 2024 काफी जोरों-शोरों के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां दुनिया भर के खिलाड़ी अपना दम दिखा रहे हैं और अपने देश के लिए मेडल हासिल कर रहे हैं. ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों मे भी पेरिस ओलंपिक 2024 में अपने देश का खूब नाम रोशन किया है. हालांकि, इसी बीच ऐसे कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिन्होंने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा. ये सभी पोस्ट पेरिस ओलंपिक 2024 की ही हैं.

जहां एक ट्रांसजेंडर बॉक्सर ने महिला एथलीट की नाक तोड़ दी, जिसको लेकर हर कोई अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी और गुस्सा साफ जाहिर किया है. कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ पोस्ट किए जो तेजी से वायरल हो रहे हैं. साथ ही उनको काफी यूजर्स का सपोर्ट भी मिल रहा है. कंगना ने अपने पोस्ट में इसको घरेलू हिंसा बताया है.

What I saw.

A woman getting hit SO hard, in the head, by a man, that she wisely chose to stop it, because she KNEW if she didn’t, she’d be seriously injured or worse.

Blood, sweat, tears, training, dreams…shattered….

The ABSOLUTE STATE of this…@iocmedia

Angela Carini. pic.twitter.com/hwOoINTpJU

— James Dreyfus (@DreyfusJames) August 1, 2024