रंगोली के इलाज के लिए कंगना को करने पड़े थे ऐसे काम, बहन ने किया ये दर्दभरा खुलासा

नई दिल्ली : कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की बहन रंगोली पर एसिड अटैक हुआ था. रंगोली और कंगना ने कई बार इस घटना का जिक्र किया है. रंगोली ने थोड़े ही दिन पहले बताया था कि उन पर किसने और क्यों एसिड फेंका था. अब रंगोली ने ट्वीट करके बताया है कि जब उन पर एसिड अटैक हुआ था, तब उनकी बहन कंगना ने ही सपोर्ट किया था. उनके माता-पिता ने भी हार मान ली थी तब कंगना ने उनके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे किए थे.

I can never pay back what you did for me, at that tender age you were just 19 years old the horror of that accident even our parents couldn’t take they used to see my face and just faint they left but you stood by my side washed my wounds, worked day and....(contd) https://t.co/7Fo8trvXLT

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) January 20, 2020