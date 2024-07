'काश मुझे भी ये मौका मिला होता...', अग्निवीर योजना के सपोर्ट मं उतरीं कंगना रनौत, यूजर बोले- 4 साल बाद क्या करेंगे?

18वीं लोकसभा के पहले सत्र में राहुल गांधी ने एक बार फिर अग्निवीर का मुद्दा जोर-शोर से उठाया. उन्होंने लुधियाना के अजय कुमार का जिक्र भी किया जिनकी अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हुई थी और जनवरी 2024 में एक बारूदी सुरंग विस्फोट में मौत हो गई. ये मामला देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि एक बार फिर अग्निपथ योजना को लेकर बहस होने लगी. इस बीच मंडी से सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस योजना का सपोर्ट किया.

गुरुवार को कंगना रनौत ने अग्निवीर योजना के समर्थन में ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि अगर उन्हें भी ये मौका मिला होता तो उन्हें पर्सनैलिटी और केरेक्टर को बेहतर बनाने में मदद मिलती. अब कंगना का ट्वीट पढ़कर यूजर्स का रिएक्शन भी आने लगा.

कंगना रनौत ने किया अग्निवीर योजना का सपोर्ट

पहले बताते हैं आखिर कंगना रनौत ने क्या कहा. तो एक्ट्रेस ने लिखा, 'मैं पूरी तरह से सहमत हूं. मैं भी छोटे से गांव से आती हूं. मुझ में भी तब कॉन्फिडेंस नहीं था. मैंने भी वो सब चुनौतियां फेस की है जो गांव से आने वाले और सरकारी हिंदी मीडियम क्लास के बच्चे फेस करते हैं. मगर आर्मी में कुछ समय सर्विस करना काफी शानदार होता. बेशक थोड़े ही समय के लिए काम किया होता. इससे पर्सनैलिटी और कैरेक्टर के साथ साथ डिसिप्लिन आता है. साथ ही सोल्जर बनने का मौका भी मिल सकता था. बस फिर तो दुनिया जीतने के लिए और क्या ही चाहिए होता है. कल्पना कीजिए, आपको इतनी ट्रेनिंग के लिए भुगतान भी किया जा रहा है. काश मुझे भी ये मौका तब मिला होता. मैं भी ट्रेंड हो पाई होती एक सोल्जर की तरह. मेंटली, इमोशनल और फिजिकली मजबूत होती. सोचो #अग्निवीर योजना.'

Totally agree, I too come from a small village, lack of confidence and presentation are major challenges for us who come from rural villages/government hindi medium schools.

Serving in the army even for a short period of time will not only groom you but also give you a… https://t.co/4MJXxxn4C7

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 4, 2024