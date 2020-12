Kangana Ranaut को नहीं पड़ता कोई फर्क, कहा- हर मुद्दे पर बोलूंगी !

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का नाम लेते ही आजकल विवाद याद आ जाते हैं. कंगना रनौत पहले भी कई राष्ट्रीय मुद्दों पर मुखरता से बात करती रही हैं. अब इन दिनों वे किसान आंदोलन (Farmers Protest) का जमकर विरोध कर रही हैं. किसान आंदोलन का विरोध करने के कारण अलग-अलग स्तर पर उनकी आलोचना भी हो रही है, लेकिन लगता है कंगना को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तभी तो कंगना रनौत ने अब एक ऐसा ट्वीट कर दिया है, जो सभी को चौंका रहा है.

कंगना ने बदला अपना पिंड ट्वीट

अब एक बार फिर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के ट्वीट सुर्खियों में हैं. किसान आंदोलन (Farmers Protest) को लेकर कल रात कंगना ने लगातार दो ट्वीट किए. इन ट्वीट्स में उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है. कंगना ने इन ट्वीट्स के माध्यम से बताया कि वह आजकल हर मुद्दे पर अपनी राय क्यों रख रही हैं. कंगना ने इनमें से एक ट्वीट को अपने ट्विटर अकाउंट पर पिन भी किया है. इस ट्वीट के साथ कंगना ने एक पुरानी फोटो भी शेयर की है.

कंगना ने बताई वजह

कंगना (Kangana Ranaut) ने अपने ट्वीट्स में लिखा, 'मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हमेशा सच बोलती रही हूं, इसलिए ज्यादातर लोग मेरे खिलाफ हैं. मैंने आरक्षण का विरोध किया, जिससे ज्यादातर हिंदू मुझसे नफरत करते हैं. मणिकर्णिका की रिलीज के दौरान मैंने करणी सेना के साथ लड़ाई की, इसलिए राजपूतों ने मुझे धमकी दी. मैं इस्लामवादियों का विरोध करती हूं, इसलिए मुस्लमान मुझसे नफरत करते हैं. मैं खालिस्तानियों से लड़ी, इसलिए अब ज्यादातर सिख मेरे खिलाफ हैं. मेरे चाहने वाले बताते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल मेरे जैसे वोट काटने वाले को नहीं पसंद करता. इसका मतलब साफ है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी मुझे पसंद नहीं करती. ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं ऐसा क्यों करती हूं...क्या करती हूं तो आपको बता दूं कि इस दुनिया से दूर मेरी दुनिया में अंतरात्मा की आवाज मेरी तारीफ करती है.'

So now most Sikhs are against me, my well wishers tell me no political party likes a vote repellent like me, so clearly no political party appreciates me, most of you wonder why I do what I do. Well in a world beyond this world in the world of my CONSCIENCE I am appreciated

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 17, 2020