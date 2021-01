Kangana Ranaut निभाएंगी Indira Gandhi का किरदार, रोल को लेकर बताई खास बात

मुंबई: राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बनने वाली एक अगली फिल्म में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) का किरदार निभाती नजर आएंगी. कंगना ने फिल्म के बायोपिक न होने की पुष्टि की है और यह भी बताया है कि कई नामी-गिरामी सितारे इस आगामी परियोजना का हिस्सा होंगे.

कंगना (Kangana Ranaut) ने कहा है, 'हां, हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और फिल्म की स्क्रिप्ट अपने अंतिम चरण में है. यह इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) की बायोपिक नहीं है. यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित एक भव्य फिल्म है. इस पॉलिटिकल ड्रामा से मेरी पीढ़ी को वर्तमान भारत के सामाजिक-राजनीति परिदृश्य को समझने में मदद मिलेगी.'

उन्होंने आगे बताया, 'कई नामी-गिरामी कलाकार इस फिल्म का हिस्सा होंगे और बेशक भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित नेता के किरदार को निभाने का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूं.'

She was very beautiful, not pin up girl type beautiful, her face was like when all the swords are drawn just before the King’s command....- Khushwant Singh pic.twitter.com/p4IrHC4OWV

