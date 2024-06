कौन हैं दर्शन थुगुदीपा? जिनको रेणुकास्वामी मर्डर केस में किया गया अरेस्ट; पूछताछ में आरोपी ने बताया था नाम

Darshan Thoogudeepa Arrested: कुछ समय पहले कर्नाटक से एक मर्डर मिस्ट्री केस सामने आया था, लेकिन अब इस केस ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है और वो ये है कि मामूली सी दिखने वाले इस मर्डर केस में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़े सुपरस्टार दर्शन थुगुदीपा का नाम सामने आया है. इसके साथ एक्ट्रेस पवित्रा गौडा का नाम भी इस केस में सामने आ रहा है. हाल ही में पुलिस ने दर्शन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पवित्रा को को इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

ANI पर जारी वीडियो में बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी. दयानंद ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा, '9 जून को बेंगलुरु पश्चिम डिवीजन के कामाक्षीपाल्या पुलिस स्टेशन की सीमा में दर्ज एक हत्या के मामले में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के एक अभिनेता को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. अभी तक कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है और मामले की जांच की जा रही है. इस मामले में चित्रदुर्ग के 33 साल की रेणुकास्वामी पीड़ित हैं. करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है'.

#WATCH | Bengaluru Police Commissioner B. Dayananda says "In connection with a murder case registered in Kamakshipalya Police Station limits of Bengaluru West division on 9th June, one of the actors of Kannada film industry has been secured and he is being questioned. The details… https://t.co/Ze0N8FUNjf pic.twitter.com/s5DVosId9T

— ANI (@ANI) June 11, 2024