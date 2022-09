Katrina-Vicky Wedding: कैटरीना-विक्की की शादी में नहीं मिला करण को न्योता, महीनों बाद चुप्पी तोड़ते हुए कहा- 'मुझे शर्म...'

Karan Johar on Katrina Kaif wedding: करण जौहर (Karan Johar) का पॉपुलर शो 'कॉफी विद करण सीजन 7' (Koffee with karan 7) अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. वहीं, इस शो में हर साल बड़े-बड़े खुलासे होते हैं. जैसे ही 7वां सीजन खत्म हो रहा है तो होस्ट करण जौहर (Karan Johar) ने भी अपने रिश्ते को लेकर चुप्पी तोड़ी. इतना ही नहीं उन्होंने कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की शादी में न्योता नहीं मिलने पर भी बात की. दरअसल, 'कॉफी विद करण 7' (Koffee with karan 7) के आखिरी एपिसोड में दानिश सैत, तन्मय भट्ट, कुशा कपिला और निहारिका एनएम करण से सवाल करते नजर आए.

कैटरीना की शादी का नहीं मिला न्योता

करण जौहर ने कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी पर बात करते हुए कहा- 'जब विक्की और कैटरीना की शादी हो रही थी, वो वक्त मेरे लिए बहुत शर्मनाक हो गया. उस वक्त लोग मुझसे कहने लगे कि हमें इसके बारे में नहीं बताया. आप शादी में आ रहे हैं और अभी भी हमें नहीं बता रहे हैं. ये बहुत शर्मनाक हो गया था, लेकिन एक्सेप्ट करें कि मुझे न्योता ही नहीं मिला था. लेकिन शादी के बाद मेरे लिए सहानुभूति भरे कई मैसेज आए. फिर लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि आपको आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? क्या आप लोगों के बीच सब कुछ ठीक है?'

गुपचुप तरीके से हुई शादी

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) ने अपनी शादी की खबर किसी को नहीं लगने दी. दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी की. शादी के लिए सीमित मेहमानों को ही आमंत्रित किया गया था. इतना ही नहीं गेस्ट लिस्ट को मोबाइल फोन लाने तक की इजाजत नहीं थी. करण ने इस बारे में कहा- 'जब मुझे पता चला कि अनुराग कश्यप को भी विक्की-कैटरीना की शादी में नहीं बुलाया गया है, तो मुझे थोड़ी शांति मिली'.

