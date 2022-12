Karan Johar बनाना चाहते हैं 'बायोपिक', बोले मेरी भूमिका को बखूबी निभा पाएंगे ये एक्टर

Ranveer Singh: फिल्म मेकर करण जौहर (Karan Johar) ने बॉलीवुड में कई सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं. इनका जन्म प्रोड्यूसर यश जौहर(Yash Johar) और हीरू जौहर (Hiroo Johar) के घर हुआ था. करन जौहर ने कुछ कुछ होता है के साथ निर्देशन शुरू किया था. इसके बाद उन्होंने 'कभी खुशी कभी गम'(Kabhi Khushi Kabhie Gham), 'कभी अलविदा ना कहना' (Kabhi Alvida Naa Kehna), 'माई नेम इज खान'(My Name Is Khan)', स्टूडेंट ऑफ द ईयर' (Student of the Year) और इसके जैसी कई सुपरहिट फिल्मे निर्देशित की हैं.

शानदार गुजरा है बचपन

अगर करन जौहर के बचपन की बात करें तो इनका कहना है कि इनके माता-पिता ने इन्हें सब कुछ दिया था और इनका बचपन बहुत शानदार गुजरा है. इसके बाद वो बताते हैं कि वो बाकि बच्चों की तुलना में काफी अलग थे जिसके लिए उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. वह आगे कहते हैं कि जब वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उस दौर में लेकिन उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला.

चाहते हैं कि रनवीण सिंह रोल निभाएं

फिल्म निर्माता करण जौहर अपने बचपन को पर्दे पर दिखाना चाहते हैं. उनका कहना है कि उनके पास बचपन की बहुत सारी यादे हैं उनके पास और उनके माता-पिता ने हमेशा ही अच्छा सिखाया है और वो इसे दुनिया के साथ बांटना चाहते हैं. उनके बायोपिक में करण की ख्वाहिश है कि रणवीर सिंह( Ranveer Singh) उनकी भूमिका निभाएं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस रोल को रणवीर सिंह बखूबी निभा सकते हैं. करण का ऐसा मानना है कि रणवीर इस रोल में अपना बेस्ट देंगे. इसके अलावा करण ने ये भी बताया कि उन्हें केजेओ भी कहा जाता है और उन्हें ये नाम जरा भी पसंद नहीं है वो चाहते हैं कि लोग उन्हें करण कहकर ही बुलाएं.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi, अब किसी और की जरूरत नहीं