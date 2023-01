विद्या बालन की द डर्टी पिक्चर देखने से डर रहे थे Saif Ali Khan, करीना ने बताई थी चौंकाने वाली वजह

Saif Ali Khan don't want to watch The Dirty Picture: विद्या बालन (Vidya Balan) की फिल्म द डर्टी पिक्चर (The Dirty Picture) 2011 की सबसे फिल्मों में से एक थी. इस फिल्म में विद्या ने साउथ एक्ट्रेस सिल्क स्मिता (Silk Smitha) का रोल प्ले किया था. फिल्म जबरदस्त हिट रही थी और विद्या ने इस फिल्म के लिए कई रिकॉर्ड अपने नाम किए थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैफ अली खान इस फिल्म को देखने से पहले डर रहे थे. जी हां, इस बात का खुलासा उनकी पत्नी करीना कपूर ने खुद एक इंटरव्यू में किया था. 2012 में दिए एक इंटरव्यू में करीना ने बताया था कि सैफ इस फिल्म को उनके साथ देखने से घबरा रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर था कि वो भी ऐसी फिल्म में काम करने की जिद ना पकड़ लें.

इसलिए डर गए थे सैफ

करीना ने कहा था, विद्या बालन 2011 की हीरो थीं, मैं नहीं जानती कि मैं कभी ऐसा रिस्क लेकर डर्टी पिक्चर जैसी फिल्म कर पाती या नहीं लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो उसमें शाहरुख या सलमान खान को फिल्म में अपने साथ जरुर रखती ताकि फिल्म फ्लॉप भी होती तो बैलेंस बना रहता. पता नहीं कि मैं सैफ अली खान से कभी इस बारे में बात कर पाती या नहीं. उन्होंने अभी ये फिल्म नहीं देखी है. जब मैं उनसे साथ में फिल्म देखने के लिए कहती हूं तो वो हां-हां कहकर टाल देते हैं, शायद उन्हें इस बात का डर है कि मैं भी ऐसी ही किसी फिल्म में काम करने की जिद न पकड़ लूं.

सिल्क सिल्क पर थी फिल्म की कहानी

आपको बता दें कि डर्टी पिक्चर विद्या बालन की सबसे बोल्ड फिल्मों में शुमार की जाती है. फिल्म में सिल्क स्मिता का रोल निभाने पर विद्या ने कहा था कि लोग सोचते थे कि सिल्क बोल्ड थीं क्योंकि उनकी ड्रेसिंग और पोज करने का तरीका अलग था, लेकिन मेरे हिसाब से वो निडर थीं.सिल्क ने 33 साल की उम्र में 1996 में सुसाइड कर लिया था.