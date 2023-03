वही आंखे और मुस्कान! Karisma Kapoor की इस हमशक्ल को देख नहीं होगा यकीन, खुद बहन Kareena भी देखकर खा सकती हैं धोखा

Karisma Kapoor Look a Like: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor Look a Like) की हमशक्ल को देख आपका दिमाग भी चकरा जाएगा. दरअसल, इन दिनों सोशल मीडिया पर करिश्मा कपूर की एक डुप्लीकेट का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद लोग असली और नकली में पहचान नहीं कर पा रहे हैं. आपको बता दें कि ये लड़की पाकिस्तान की रहने वाली है. वो वहां कि एक पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. इस लड़की का नाम हिना खान (Heena Khan) है.