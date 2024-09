Chandrababu Naidu: रेलवे पुल से बाढ़ का जायजा ले रहे थे CM चंद्रबाबू नायडू.. तभी अचानक आ गई ट्रेन और फिर...

Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बाढ़ प्रभावित मधुरानगर का निरीक्षण कर रहे हैं. वे रेलवे ब्रिज से बाढ़ा का जायजा ले रहे थे, तभी ट्रेन आ गई. ट्रेन जब ब्रिज से गुजरी तो सीएम नायडू और ट्रेन के बीच कुछ इंच का ही फासला था. वीडियो देखने वाला हर शख्स यही कह रहा है कि 'बाल-बाल बचे चंद्रबाबू नायडू'.

सीएम नायडू ट्रैक पर थे.. अचानक आ गई ट्रेन

यह घटना तब हुई जब नायडू और उनकी टीम रेलवे ट्रैक के पास बाढ़ के पानी का निरीक्षण कर रहे थे. अचानक एक ट्रेन विपरीत दिशा से आ गई, जिससे नायडू, उनके अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को जल्दी से रास्ते से हटना पड़ा. ट्रेन के गुजरने के बाद, टीम ने बिना किसी और घटना के निरीक्षण जारी रखा.

VIDEO | Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu (@ncbn) had a narrow escape on Thursday evening when a train went past him as he was walking on the Budameru railway bridge in #Vijayawada to take stock of the flood situation.#VijayawadaFloods #AndhraFlood

(Source: Third Party) pic.twitter.com/tviE8mW5jk

— Press Trust of India (@PTI_News) September 6, 2024