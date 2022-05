Kartik Aaryan Hit Movies: बॉक्स ऑफिस के किंग बने कार्तिक आर्यन, बैक टू बैक दीं 5 हिट फिल्में; देखें लिस्ट

Kartik Aaryan Hit Movies: कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की फिल्म 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2) बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी कार्तिक आर्यन का स्वैग लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. कार्तिक की इस फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं, इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 175 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) बॉक्स ऑफिस के किंग बन चुके हैं. उनकी बैक टू बैक 6 फिल्में रिलीज हुईं जिसमें से 5 हिट साबित हुईं. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए बताया पिछले कुछ सालों में कार्तिक (Kartik Aaryan) की 5 फिल्मों को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. तरण के अनुसार पिछले 6 सालों में कार्तिक की 'भूल भुलैया 2' पांचवीं हिट फिल्म है.

KARTIK AARYAN’S GOLDEN RUN… #KartikAaryan is going through the best phase professionally… #Kartik has delivered 5 solid hits out of 6 films, one after the other: #SKTKS, #LukaChuppi, #PatiPatniAurWoh, #Dhamaka [#OTT] and now, of course, the smash-hit #BhoolBhulaiyaa2. pic.twitter.com/6HsJXInp41

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 31, 2022