KGF Chapter 2 के ट्रेलर लॉन्च में बॉलीवुड सितारों का दबदबा, जानिए कौन-कौन होगा शामिल

नई दिल्ली: बीते दो साल से लोगों को 'केजीएफ: चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) का बेसब्री से इंतजार है. अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि 'रॉकी भाई' यानी यश (Yash) की फिल्म का ट्रेलर एक ग्रैंड इवेंट के दौरान लॉन्च होने जा रहा है. सोशल मीडिया पर इस ट्रेलर को लेकर धूम मची हुई है. आज यानी रविवार 27 मार्च को बेंगलुरु में ट्रेलर लॉन्च होगा. इस इवेंट में साउथ इंडस्ट्री के साथ बॉलीवुड का भी दबदबा नजर आने वाला है. जानिए कौन-कौन है इस लॉन्च इवेंट का मेहमान.

14 अप्रैल को 'केजीएफ: चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) बड़े पैमाने पर रिलीज के लिए तैयार है. मेगा एक्शन एंटरटेनर के निर्माता ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहते. बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन और संजय दत्त मेगा ट्रेलर लॉन्च इवेंट में दिखाई देंगे, जो 27 मार्च को बेंगलुरु में होगा.

Are you ready for the #KGFChapter2 trailer? Releasing at 6:40 PM today on https://t.co/JFRaZkDvqj (Hindi). Stay tuned. pic.twitter.com/QzfxwA13x5

— Excel Entertainment (@excelmovies) March 27, 2022