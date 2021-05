KGF Chapter 2: इस आलीशान महल में Yash को मिलेंगी Nora Fatehi, होगा धमाकेदार डांस

नई दिल्ली: कन्नड़ फिल्म स्टार यश (Yash) की अपकमिंग फिल्म केजीएफ 2 (KGF 2) को लेकर दर्शकों का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है. साउथ की बाहुबली सीरीज के बाद अगर किसी फिल्म ने दर्शकों को अपना दीवाना बनाया है तो वो KGF है. ऐसे में फैंस को फिल्म के दूसरे चैप्टर का इंतजार होना लाजमी है. केजीएफ फिल्म और केजीएफ स्टार यश से जुड़ी हर जानकारी लोग जानना चाहते हैं. ऐसे में हम आपके लिए एक ऐसी दिलचस्प जानकारी लेकर आए हैं, जिसको जानने के बाद आप भी उत्साहित हो जाएंगे.

दरअसल, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फैन अकाउंट ने कुछ तस्वीरें शेयर की है. फैन अकाउंट से बताया गया कि केजीएफ स्टार यश (Yash) ने इस फिल्म की शूटिंग हैदराबाद के ताज फलकनुमा पैलेस में की है. बताया जा रहा है कि फिल्म के कुछ हिस्से यहां फिल्माए गए हैं. वहीं फिल्म का एक गाना भी यही शूट किया गया है. फैन पेज से ताज फलकनुमा पैलेस की तस्वीरें भी शेयर की गई हैं. अब ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं और केजीएफ (KGF) फैन इसे देखकर एक्साइटेड हो गए हैं.

सेड गोविमेड नाम के ट्विटर हैंडल से ये तस्वीरें शेयर की गई हैं. इन तस्वीरों को शेयर करने के साथ लिखा गया है, ‘केजीएफ (KGF) टीम ने एक गाने की शूटिंग ताज फलकनुमा पैलेस (Taj Falaknuma Palace), हैदराबाद में की है. ये तस्वीरें पैलेस की खुफिया जगहों की है. टीम ने ये शूटिंग 24 फरवरी 2020 के करीब की थी, जो कि 3 दिन तक चली थी. माना जा रहा है कि इस पैलेस को रॉकी के महल के तौर पर दिखाया जाए.’

KGF team has shot a song for C2 in Taj Falaknuma Palace, Hyderabad. This below pic is from one of the secret places of the palace. Team has shot this for around 3 days from 24 Feb 2020. There are all chances of being used this location as extension for Rocky's palace#KGFChapter2 pic.twitter.com/KQnMjrLnDI

