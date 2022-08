‘ठाकुर तू तो गियो’ कहां हैं करण-अर्जुन में इस डायलॉग को बोलने वाले ‘मुंशी’ बने Ashok Saraf

Where is Ashok Saraf Now: हिंदी फिल्मों में यूं तो मुख्य किरदारों या फिर लीड एक्टर और एक्ट्रेस को ही याद रखा जाता है लेकिन कुछ किरदार इस तरह रचे और लिखे जाते हैं कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाते है. इस किरदारों को हम आइकॉनिक किरदार करते हैं. 90 के दशक का ऐसा ही एक किरदार फिल्म करण अर्जुन (Karan Arjun) से मुंशी का था. जिनका एक डायलॉग ‘ठाकुर तू तो गियो’ काफी फेमस हुआ था. इस रोल को निभाया था अशोक सराफ ने लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिनेता अशोर सराफ (Ashok Saraf) पिछले कुछ सालों से फिल्मों से पूरी तरह दूर हो गए हैं. चलिए बताते हैं आजकल वो कहां हैं और क्या कर रहे हैं.

मराठी सिनेमा और बॉलीवुड में किया खूब काम

अशोक सऱाफ ने बॉलीवुड, टेलीविजन और मराठी सिनेमा में खूब काम किया. उन्हें सबसे पहले पहचान मराठी फिल्मों से ही मिली थी. आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपने करियर में 250 से ज्यादा मराठी फिल्मों में काम किया था. जिनमें 100 से ज्यादा जबरदस्त हिट रहीं. फिल्मों में उन्होंने ज्यादातर कॉमेडी रोल निभाए और उन्हें इन किरदारों में काफी पसंद किया गया. मराठी सिनेमा और प्ले करने के अलावा अशोक ने हिंदी सिनेमा में भी खूब नाम कमाया. वो ढेर सारी हिंदी फिल्मों का हिस्सा रहे जिनमें उन्होंने यादगार रोल निभाए. उन्होंने करण अर्जुन के अलावा गुप्त, कोयला, यस बॉस, सिंघम, प्यार किया तो डरना क्या, जोरू का गुलाम जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया. 90 के दशक में तो अशोक सराफ सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन माने जाते थे.

टीवी सीरियल्स में भी किया काम

अशोक सराफ कुछ टीवी सीरियल्स का भी हिस्सा रहे जो काफी पॉपुलर हुए. इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था हम पांच. जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया गया.

वहीं आज की बात करें तो अशोक सराफ फिल्मी और चकाचौंध से भरी दुनिया से पूरी तरह दूर हो गए हैं. उन्हें आखिरी बार फिल्म सिंघम में देखा गया था. जिसमें वो हेड कॉन्स्टेबल के किरदार में दिखे थे. फिलहाल वो परिवार संग अपना पूरा समय इन्जॉय कर रहे हैं.

