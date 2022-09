KRK Tweet On Brahmastra: जेल से बाहर आते ही KRK ने 'ब्रह्मास्त्र' को बताया डिजास्टर, बोले- नहीं किया रिव्यू फिर भी लोग नहीं जा रहे देखने

KRK On Brahmastra: सेल्फ क्लेम्ड क्रिटिक कमाल राशिद खान (Kamaal R Khan) बीते दिनों जेल की हवा खाकर बाहर आए हैं. जेल से बाहर आने के बाद केआरके ने ट्वीट किया था कि वो बदला लेने के लिए वापस आ गए हैं. इस बीच केआरके ने पहला हमला 'ब्रह्मास्त्र' (Brahmastra) फिल्म के कलेक्शन को लेकर किया है. केआरके ने अपने नए ट्वीट में 'ब्रह्मास्त्र' फिल्म के बढ़ते कलेक्शन को लेकर ऐसा ट्वीट किया कि वो देखते ही देखते वायरल हो गया. इस ट्वीट में कमाल खान ने कहा कि उन्होंने फिल्म के रिव्यू से लेकर फिल्म के बढ़ते कलेक्शन पर तंज कसा है.

'ब्रह्मास्त्र' फिल्म को लेकर कही ये बात

कमाल राशिद खान ने 'ब्रह्मास्त्र' फिल्म के कलेक्शन को लेकर ऐसा ट्वीट किया है जिसे पढ़ने के बाद आलिया और रणबीर कपूर के फैंस को गुस्सा जरूर आ सकता है. लेकिन इस ट्वीट से ये भी साफ है कि केआरके फिर से फिल्म्स को लेकर हमलावर हो गए हैं. इस ट्वीट में केआरके ने लिखा- 'मैंने ब्रह्मास्त्र फिल्म का रिव्यू नहीं किया है. लेकिन फिर भी लोग थियेटर में फिल्म को देखने नहीं जा रहे हैं. इसलिए क्योंकि ये एक डिजास्टर है. उम्मीद है कि करण जौहर इसके फेलियर होने के लिए मुझे ब्लेम नहीं करेंगे जैसे कि बाकी सितारे करते हैं.'

I didn’t review film #Brahmastra still people didn’t go to theatres to watch it. So it has become a disaster. Hope @karanjohar won’t blame me for the failure like many other Bollywood people.

