KRK के निशाने पर हमेशा रहे Abhishek Bachchan, अब बेटा उसी एक्टर से मांग रहा अपने पिता के लिए मदद!

Kamaal R Khan News: 8 सितंबर को कमाल आर खान जेल से बाहर आए तो उनके ट्विटर अकाउंट ने फिर से सांस ली. लोगों को लगा कि अब केआरके फिर से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएंगे. ऐसा हुआ भी लेकिन ट्वीट केआरके ने नहीं बल्कि उनके बेटे फैसल कमाल ने किया और इस ट्वीट में जो लिखा वो पढ़कर अब पूरा बॉलीवुड हिल गया है. केआरके (KRK) के बेटे अपने पिता की जान को खतरा बता रहे हैं और उन्होंने रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh), अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) और देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) से मदद मांगी है. हैरानी की बात ये है कि अभिषेक हमेशा से ही कमाल आर खान के निशाने पर रहे लेकिन अब बेटा उन्हीं से ही पिता के लिए मदद मांग रहा है.

केआरके के बेटे ने किया ये ट्वीट

ट्वीट में फैसल कमाल ने लिखा – ‘मैं केआरके का बेटा फैसल कमाल हूं. कुछ लोग मुंबई में मेरे पिता को परेशान और प्रताड़ित करके मारने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अभी 23 साल का हूं और लंदन में हूं. मैं जूनियर बच्चन, रितेश देशमुख और देवेंद्र फडणवीस से मेरे पिता को बचाने की रिक्वेस्ट करता हूं. मैं और मेरी बहन उनके बिना मर जाएंगे.’ इतना ही नहीं दूसरे ट्वीट में फैसल ने लिखा कि वो नहीं चाहते कि उनके पिता सुशांत सिंह राजपूत की तरह मर जाए.

I am KRK’ son Faisal Kamaal. Some people are torturing to kill my father in Mumbai. I am just 23years old living in London. I don’t know how to help my father. I request @juniorbachchan @Riteishd and @Dev_Fadnavis ji to save my father’s life. Me n my sister will die without him.

— Kamal Rashid Kumar (@kamaalrkhan) September 8, 2022