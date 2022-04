Jersey Review: KRK ने 'जर्सी' का रिव्यू करने से किया इनकार, बताई ये वजह

KRK Review Jersey: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की नई फिल्म 'जर्सी' (Jersey) रिलीज हो चुकी है, जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग मिलने की उम्मीद की जा रही है. इस बीच खुद को फिल्म क्रिटिक्स बताने वाले कमाल आर खान उर्फ केआरके (KRK) ने ऐसा ट्वीट किया है, जो चर्चा में है.

केआरके (KRK) ने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि वह फिल्म 'जर्सी' (Jersey) का रिव्यू नहीं करना चाहते हैं. इसके साथ ही उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है. उन्होंने लिखा, 'मेरे प्यार दोस्तों...मैं जर्सी का रिव्यू बिना इसके बारे में बुरा-भला बोले नहीं कर सकता हूं. इससे बेहतर यही होगा कि मैं इसका रिव्यू ही ना करूं.'

Dear people I won’t review film #jersey because I can’t review this film without full Maa Behen. So better I should not review.

— KRK (@kamaalrkhan) April 22, 2022