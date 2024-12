VIDEO: देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में उमड़ा बॉलीवुड, पूरे स्वैग में पहुंचे सलमान, अंबानी के बगल में बैठे शाहरुख

Maharashtra CM Devendra Fadnavis Oath Ceremony: बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राजनीति जगत की अन्य हस्तियां और बॉलीवुड सेलेब्स भीा पहुंचे. जिनके वीडियो ने सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस ताजपोशी में शामिल होने के लिए सलमान खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और पूरा अंबानी खानदान एक साथ पहुंचा.

पूजा ददलानी संग पहुंचे किंग खान

इस मौके पर बॉलीवुड के किंग खान (Shah Rukh Khan) अपने पूरे स्वैग के साथ मैनेजर पूजा ददलानी के साथ इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे. वीडियो में किंग खान ब्लैक कलर का कोट और उसके साथ डार्क कलर की टी-शर्ट में नजर आए. साथ ही वहां मौजूद सभी राजनीति से जुड़े लोगों से मुलाकात की.

VIDEO | Devotional singer Kanhiya Mittal performs at the swearing-in ceremony of Maharashtra CM-designate #DevendraFadnavis at Azad Maidan in Mumbai. pic.twitter.com/gUraR7ZpNk — Press Trust of India (@PTI_News) December 5, 2024

#WATCH | Mumbai | Actor Shah Rukh Khan attends the oath ceremony of the Maharashtra government (Video source: ANI/ DG-IPR) pic.twitter.com/KS6Y8CMDFu — ANI (@ANI) December 5, 2024

रणबीर-रणवीर की गपशप

इस मौके पर रणबीर कपूर और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) भी अपने स्टाइल में पहुंचे. दोनों का एक साथ बातचीत करते हुए वीडियो सामने आया. रणबीर लाइट कलर का कोट पहने दिखे तो वहीं रणवीर सिंह ब्लैक आउटफिट में एक दूसरे से काफी देर तक बात करते नजर आए.देखिए दोनों का ये वीडियो...

#WATCH | Actors Ranbir Kapoor and Ranveer Singh attend the oath ceremony of the Maharashtra government in Mumbai (Video source: ANI/ DG-IPR) pic.twitter.com/LLrgvsZEEA — ANI (@ANI) December 5, 2024

सलमान खान की दमदार एंट्री

सिक्योरिटी ब्रीच होने के बाद सलमान खान (Salman Khan) इस मौके पर अपनी वाई प्लस सिक्योरिटी में पहुंचे. इस मौके पर भाईजान ब्लैक कोट पैंट और उसी रंग का गॉगल्स लगाए खूब जंचे.

#WATCH | Actor Salman Khan attends the oath ceremony of the Maharashtra government at Azad Maidan in Mumbai (Video source: ANI/ DG-IPR) pic.twitter.com/Pf58D9QCfZ — ANI (@ANI) December 5, 2024

अंबानी खानदान भी आया नजर

इस मौके पर मुकेश अंबानी (Ambani Family) बेटे अनंत अंबानी और बहू राधिका मर्चेंट के साथ पहुंचे. इन तीनों का एक साथ का ये वीडियो मिनटों में छा गया. वहां मौजूद सभी राजनीति और फिल्म हस्तियों ने अंबानी परिवार से बात करता नजर आया.

#WATCH | Mumbai: Reliance Industries Chairman Mukesh Ambani along with his family attends the oath ceremony of the Maharashtra government (Video source: ANI/ DG-IPR) pic.twitter.com/6bqCFDFs1I — ANI (@ANI) December 5, 2024

महाराष्ट्र में फडणवीस की अगुआई में बनेगी सरकार

महाराष्ट्र में 23 नवंबर को नतीजे आने के करीब दो हफ्ते तक बातचीत चली थी. अब फडणवीस की अगुआई में सरकार बनने जा रही है. महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में 132 सीट जीतने के साथ ही बीजेपी के सबसे मजबूत होकर सामने आने के बाद फडणवीस (54) इस पद के प्रबल दावेदार बनकर उभरे. अपने घटक दलों-शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर भाजपा नीत महायुति गठबंधन के पास विधानसभा में 230 सीट हैं.

