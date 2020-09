Rhea Chakraborty के सपोर्ट में उतरीं तापसी पन्नू और सोनम सहित कई बॉलीवुड हस्तियां

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत से जुड़े ड्रग के एक मामले में मंगलवार को अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) की गिरफ्तारी की गूंज ट्विटर पर भी सुनाई दी और फिल्मी जगत के कई लोगों ने इसे ‘प्रतिशोध भरा’ और ‘मीडिया द्वारा चलाया जाने वाला मुकदमा’ करार दिया, जबकि अन्य ने इसे कर्मफल और गलत कामों का नतीजा बताया.

रिया के सपोर्ट में उतरे ये सितारे

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा तीन दिन तक पूछताछ करने के बाद चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया. उन पर सुशांत के परिवार ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है और मीडिया भी उन पर लगातार तीखे सवाल उठा रहा है. सोनम कपूर, तापसी पन्नू, विद्या बालन, अनुराग कश्यप, शबाना आजमी, फरहान अख्तर, जोया अख्तर समेत फिल्म जगत की विभिन्न हस्तियों ने सोशल मीडिया पर रिया के साथ एकजुटता प्रकट की.

इसके अलावा निर्देशक हंसल मेहता, अनुभव सिन्हा, अलंकृता श्रीवास्तव और लेखिका अतिका चौहान ने रिया की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्ति की है. अभिनेत्री स्वरा भास्कर, दीया मिर्जा और ऋचा चड्ढा भी रिया के समर्थन में उतरीं.

अनुभव सिन्हा

‘मुल्क’ और ‘आर्टिकल 15’ जैसी फिल्मों के निर्देशक अनुभव सिन्हा ने पत्रकारों पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, 'यदि अब भी आप पत्रकार महसूस करते हैं, तो इस्तीफा दे दीजिए. आप भूखे नहीं मरेंगे. आपको नए दोस्त, मौके और मंच मिल जाएंगे.'

If you still feel like a journalist, RESIGN. You won't die of hunger. You will discover new friends, opportunities and avenues. — Anubhav Sinha (@anubhavsinha) September 8, 2020

हंसल मेहता

‘अलीगढ़’ के निर्देशक हंसल मेहता ने भी कहा, 'आत्महत्या के लिए उकसाने की बात नहीं, धनशोधन की बात नहीं, हत्या नहीं? अब मुझे पता चला कि भारत में अब तक गांजा क्यों वैध नहीं किया गया.'

Not abetment of suicide, not money laundering, not murder? Now I know why marijuana is not legalised in India yet. — Hansal Mehta (@mehtahansal) September 8, 2020

अतिका चौहान

‘छपाक’ की सह लेखिका अतिका चौहान ने कहा कि अभिनेत्री को राजपूत के जीवन संबंधी चुनाव के लिए दोषी ठहराया जा रहा है. उन्होंने ट्वीट किया, 'वह ड्रग लेते थे और उन्हें मानसिक रूग्णता हुई. यह स्वीकार करना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों किसी महिला को किसी बालिग व्यक्ति के जीवन संबंधी चुनाव के लिए दोषी ठहराया जा रहा है.'

He engaged in drugs and suffered from mental illness. Why is this so difficult to accept. Why is a woman incriminated and called names for an adult man’s life choices. https://t.co/D9VBGrAS8j — Atika Chohan (@atikachohan) September 8, 2020

अलंकृता श्रीवास्तव

श्रीवास्तव ने एक तीखे ट्वीट में कहा, 'शानदार काम, भारत. डायन को जलाने का मजे लो. शायद सती (प्रथा) वापस आ जाए.' ‘लिपिस्टिक अंडर माई बुर्का’ की निर्देशक ने कहा, 'ब्रह्मांड इस तबाही के दौर में रिया के माता-पिता को ताकत दे. एनसीबी ने गिरफ्तार किया. अब भी वही हत्यारिन नहीं है. मीडिया सर्कस, मुझे ताज्जुब होता है कि यह शाम की चाय पर चर्चा का विषय है.'

Excellent job, India! Enjoy the burning of the witch. And while we are at it we may as well get Sati back. And no, lets not lift a finger to stem any crimes against women. Lets dance wildly and applaud the fire. — Alankrita Shrivastava (@alankrita601) September 8, 2020

प्रीतीश नंदी

प्रोड्यूसर प्रीतीश नंदी ने ट्वीट किया, 'रिया के खिलाफ सारे आरोप फेल हो गए. हत्या? सबूत नहीं. हत्या में साथ देना? वह वहां नहीं थी. 15 करोड़ रुपये चुराने? उसके यहां कुछ नहीं मिला. वह जांच के लिए तैयार है.' उन्होंने लिखा, 'उत्पीड़न, सार्वजनिक रूप से अपमान, धौंसबाजी. बॉलीवुड में ऐसे लोग हैं जिन्होंने निरंतर उनका उपहास किया. इस संबंध में कंगना सही है. आप अस्थिर दिमाग से बॉलीवुड में नहीं टिक सकते.'

All charges against Rhea have failed. Murder? No evidence. Abetment to murder? She wasn’t there. Stealing Rs 15 crore? Sushant never got the money. What remains is drugs. None found on her. She’s ready for a test. Who was it for? Obvious, na?#justiceforSushant #JusticeForRhea — Pritish Nandy (@PritishNandy) September 8, 2020

सोनम कपूर

Everyone loves a witch hunt as long as it's someone else's witch being hunted.

Walter Kirn https://t.co/u1Tjjvran8 — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) September 8, 2020

तापसी पन्नू

विद्या बालन

शबाना आजमी

अंकिता लोखंडे

हालांकि राजपूत की पूर्व गलफ्रेंड अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने कहा, 'न्याय हुआ' कुछ भी भाग्य से नहीं होता' आप अपने कर्मों से अपनी नियति रचते हैं' यही कर्म है.'

श्वेता सिंह कीर्ति

राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद लिखा, 'ईश्वर हमारे साथ है.'

शेखर सुमन

अभिनेता शेखर सुमन ने कहा, 'बड़ी जीत, उसके घर में देर है अंधेर नहीं. मुझे उम्मीद है कि अब यहां से रास्ता साफ नजर आएगा.'

Big Victory.uske ghar mein der hai andher nahin.i hope yahan se ab raasta saaf nazar aayega.Aap sab ki aawaz aur mehnat rang https://t.co/SYvmjnrQRg you sow so you shall rea..p.#VictoryStartsHere — Shekhar Suman (@shekharsuman7) September 8, 2020

