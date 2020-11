अक्षय कुमार के बाद Milind Soman निभाएंगे थर्ड जेंडर का किरदार? LOOK VIRAL

नई दिल्ली: लगता है मिलिंद सोमन, अक्षय कुमार की राह पर चल पड़े हैं. एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी सोमवार को ही रिलीज हुई. फिल्म को उम्मीद के अनुसार तारीफें नहीं मिलीं. अब इसी बीच मिलिंद सोमन ने एक फोटो पोस्ट कर सभी को चौंका दिया है. इस फोटो में मिलिंद, अक्षय के लक्ष्मी वाले रूप जैसे नजर आ रहे हैं.

अब लगता है मिलिंद भी लक्ष्मी फिल्म के मुख्य किरदार जैसा ही कोई रोल अदा करने जा रहे हैं. उन्होंने अपने इस नए प्रोजेक्ट की जानकारी ट्वीट कर दी है. उन्होंने ट्वीट कर एक आधी फोटो शेयर की है. इस प्रोजेक्ट को लेकर मिलिंद काफी उत्साहित हैं.

मिलिंद ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है. इसमें उनकी आंखे नजर आ रही हैं. नाक में मिलिंद नथ पहने हैं, साथ ही आंखों में काजल भी लगाए हैं. फोटो देख कर लगता है कि मिलिंद के इस रूप में उनके बड़े बाल हैं और चेहरे पर लाल रंग लगा नजर आ रहा है. इस लुक को देख सभी जानना चाहते हैं कि आखिर मिलिंद ऐसा कौन सा किरदार अदा कर रहे हैं. फिलहाल, अभी तक मिलिंद ने अपने इस लुक का खुलासा नहीं किया है.

Spent the last few days in Karjat near Mumbai, now off to Chennai :) I know its not Holi but when you have the opportunity to act, you don't question time and space .. pic.twitter.com/wjC16RLnBQ

— Milind Usha Soman (@milindrunning) November 10, 2020