Sushant Singh Rajput के सुसाइड के बाद अब Salman Khan पर फूट रहा लोगों का गुस्सा

नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने रविवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. 34 साल की उम्र में सुशांत का यूं चले जाना बॉलीवुड से लेकर उनके फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सुशांत सिंह राजपूत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन का शिकार थे. सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस सवाल कर रहे हैं कि सुशांत सिंह की आत्महत्या का दोषी कौन है? करण जौहर, आलिया भट्ट के बाद अब सलमान खान पर भी लोगों का गुस्सा फूट रहा है.

आपको बता दें ट्विटर पर सलमान खान टॉप पर ट्रेंड कर रहे हैं. 14 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या की खबर आई, तो इसके बाद बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक और खेल जगत के लोगों ने उनके निधन पर शोक जताया. वहीं सलमान खान ने भी अपने ट्विटर से सुशांत के निधन पर उनकी आत्मा की शांती के लिए प्रार्थना की. ट्विटर पर अब सलमान खान का वो इंटरव्यू ट्रेंड कर रहा है, जिसमें उनसे सवाल किया गया था कि क्या वो जैकलीन फर्नांडिस और सुशांत सिंह राजपूत के साथ कोई फिल्म बना रहे हैं? इस पर सलमान खान ने कहा था- कौन हैं सुशांत सिंह राजपूत? तभी उनसे कहा गया था कि 'एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी' के हीरो जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का रोल प्ले किया था.

सलमान खान के इसी पुराने इंटरव्यू पर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट रहा है. सलमान खान से पहले करण जौहर और आलिया भट्ट पर भी यूजर्स ट्विटर पर अपना गुस्सा दिखा चुके हैं.

Stop targeting a gold hearted man He doesn't shows in fakism like other Bollywood star doing in their story #SalmanKhan pic.twitter.com/PgvpKab33O

Dear #SalmanKhan Haters...Do Whatever You Want To Do Man...End Of It...You Will Find Salman Khan Always On Top Standing Like Rock...

We Fans Are With Him... pic.twitter.com/W6IKxgC9xW

— Kalpesh (@KalpeshTweets) June 16, 2020