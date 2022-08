Oscar Winner एक्ट्रेस ने कहा, एक ही समय में दो मर्दों से कर चुकी हूं प्यार, होता है बहुत कठिन

New Film Both Sides of the Blade: ऑस्कर अवार्ड विजेता अभिनेत्री जूलियन बिनोशे इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ पर दिए बयान के लिए सुर्खियों में हैं. चर्चित हॉलीवुड फिल्म द इंग्लिश पेशेंट (1996) के लिए सहायक अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड जीत चुकीं जूलियन बिनोशे ने कहा है कि उनके जीवन में एक बार ऐसा समय आया था, जब वह एक साथ दो मर्दों से प्यार कर रही थीं. उन्होंने कहा कि निश्चित ही ऐसा करना बहुत कठिन होता है. नौ सितंबर को उनकी फिल्म बोथ साइड्स ऑफ ब्लेड रिलीज हो रही है और इस फिल्म की कहानी पर बात करते हुए बिनोशे ने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में उस अनुभव को झेल चुकी हूं, जिसमें कोई स्त्री एक साथ दो पुरुषों के प्यार में पड़ जाती है. बिनोशे ने दो शादियां की और दोनों शादियों में उनके दो बच्चे हैं.

यह है लव ट्राइंगल

निर्देशक क्लैरी डेनिस की फिल्म बोथ साइड्स ऑफ ब्लेड इस साल तब से सुर्खियों में है, जब बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फाइनल तक पहुंची थी. बेस्ट फिल्म की रेस में भले ही यह स्पेनिश फिल्म अल्कारास से पीछे रह गई, लेकिन क्लैरी डेनिस को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला. फिल्म को इसकी बोल्ड थीम की वजह से काफी चर्चा मिली है. यह ऐसी महिला की कहानी है, जो एक व्यक्ति के साथ दस साल से रिलेशनशिप में है, मगर तभी उसका बेस्ट फ्रेंड लौट आता है. यह महिला उसे भी प्यार करने लगती है. लेकिन इस लव ट्राइंगल में तीनों किरदारों की जिंदगी किस मोड़ पर जा पहुंचती है, यही फिल्म में बताया गया है. फिल्म की कहानी पूरी दुनिया में कोविड परसने के दौर में शुरू होती है.

पर्सनल एक्सपीरियंस की बात

जूनियन बिनोशो फ्रेंच अभिनेत्री हैं. उन्होंने बोथ साइड्स ऑफ ब्लेड के प्रमोशन के दौरान पूछे गए सवाल पर अपनी पर्सनल लाइफ और फिल्म को लेकर कहा कि मैं इस परिस्थिति का सामना कर चुकी हूं और मुझे पता है कि एक साथ दो पुरुषों से प्यार करने पर क्या होता है. यह कितना कठिन काम है. इसलिए जब यह कहानी मेरे पास आई तो मुझे लगा कि इसमें जरूर कुछ ऐसा होगा, जिसका मैंने भी अपनी जिंदगी में सामना किया है. फ्रेंच में इस बनी फिल्म को अब अमेरिका और यूरोप में अगले महीने अंग्रेजी सब-टाइटल्स क साथ रिलीज किया जा रहा है.

