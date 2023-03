Oscars 2023: पूरे भारत को SS Rajamouli की RRR से उम्मीद, इस प्लेटफॉर्म पर होगा ऑस्कर अवॉर्ड का लाइव टेलीकास्ट

भारत में कब-कहां देख पाएंगे ऑस्कर 2023 का टेलीकास्ट?

ऑस्कर 2023 (Oscars 2023 Live Telecast) का फंक्शन 12 मार्च को लॉस एंजेलिस के डॉल्बी थिएटर में होने जा रहा है. इस फंक्शन का टेलीकास्ट भारत में 13 मार्च की सुबह 5.30 से होगा. अवार्ड फंक्शन का लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया जाएगा. ऑस्कर 2023 को एबीसी नेटवर्क अपने अलग-अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इसका प्रसारण करने वाला है. जिसमें यूट्यूब, Hulu टीवी, डायरेक्ट टीवी, FUBO शामिल हैं. साथ ही ABC.Com और ABC एप पर भी ऑस्कर 2023 का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं.

Movies are dreams you can never forget.

Come celebrate the dream makers at the 95th Oscars#Oscars95

Streaming on March 13, 5:30 AM. pic.twitter.com/UaZmse9Tif

