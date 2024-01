लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पंकज त्रिपाठी ने EC के नेशनल आइकन का पद छोड़ा, चुनाव आयोग ने बताया कारण

'मैं अटल हूं' फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए एक्टर पंकज त्रिपाठी ने बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने इलेक्‍शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेशनल आइकन का पद छोड़ दिया है. लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पंकज त्रिपाठी का इस तरह का कदम उठाना हर किसी को चौंका रहा है. ऐसे में सभी जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों एक्टर ने चुनाव आयोग के नेशनल आइकन के पद से पल्ला झाड़ लिया है. मालूम हो, नेशनल विनिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी को अक्टूबर साल 2022 भारतीय चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन के तौर पर नियुक्त किया था.

चुनाव आयोग ने पंकज त्रिपाठी के इस कदम को उठाने का कारण भी बताया. ट्विटर पर उन्होंने जानकारी देते हुए लिखा, 'एक आगामी फिल्म में पंकज त्रिपाठी एक राजनीतिक नेता के रूप में नजर आएंगे. ऐसे में वह अपने रोल को स्वीकार करते हुए एमओयू की शर्तों के अनुसार स्वेच्छा से ECI के नेशनल आइकन के पद से पीछे हट रहे हैं. एक्टर अक्टूबर 2022 से मतदाता जागरूकता और #SVEEP से जुड़े थे. उनका बहुत बहुत आभार.'

Acknowledging his role as a political leader in an upcoming film, actor @PankajTripathi has voluntarily stepped down as #ECI National Icon as per terms of MoU.

#ECI expresses gratitude for his impactful contribution to voter awareness & #SVEEP since Oct 2022 pic.twitter.com/83Ols8B9TY

— Spokesperson ECI (@SpokespersonECI) January 11, 2024